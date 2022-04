Sacri Riti della Settimana Santa di Enna 2022: istituzione divieti e circolazione

Share Facebook

Programma del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi per le manifestazioni religiose della Settimana Santa – Pasqua 2022, tutte le Confraternite, snodandosi dalle rispettive Chiese di appartenenza, si recheranno in Duomo per la tradizionale “Ora di adorazione al SS. Sacramento”, per sfilare successivamente nella solenne Processione del Venerdì Santo (15/04/2022) insieme all’Urna del Cristo Morto ed al Fercolo di Maria SS. Addolorata; nel pomeriggio di domenica di Pasqua (17/04/2022) avrà luogo la tradizionale Cerimonia della “Paci” nell’area di piazza Mazzini e piazza Duomo. Per la giornata di Mercoledì Santo 13/04/2022, dalle ore 8.00 alle ore 14.30, il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nella via Valverde dal civ. 2 al civ. 38, piazza Valverde, piazza S. Giorgio, piazza S. Agostino, via Candrilli, via Mercato S. Antonio, piazza Coppola, via Vittorio Emanuele dal civ. 2 al civ. 162, tratto di via V. Emanuele che costeggia la piazza S. Cataldo, via Roma dal civ. 290 a piazza Duomo inclusa, piazza Vittorio Emanuele (lato Chiesa S. Francesco d’Assisi), piazza Scelfo, via Gen. Cascino, via S. Girolamo dal civ. 6 al civ. 12, via Reepentite dal civ. 1 al civ. 9, via Orfanotrofio dal civ. 1 al civ. 24, tutto il perimetro di piazza Mazzini, via Bagni dal civ. 1 al civ. 9;

riservare per la stessa giornata il tratto della piazza Mazzini compreso tra il civ. n. 8 ed il civ. n. 19 alla sosta delle auto di scorta alle Autorità che interverranno alla predetta Celebrazione Liturgica.

Per la giornata di Venerdì Santo 15/04/2022, dalle ore 06.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di piazza Mazzini compreso tra il civ. n. 2 ed il civ. n. 8 e nel piazzale M° Di Dio (Cimitero), per consentire la collocazione di WC chimici;

Per la stessa giornata il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie e piazze cittadine: via Passione, piazza Puccini, via Mercato dal civ. 1 al civ. 51 e dal civ. 283 al civ. 345, piazza Neglia, via dei Greci dal civ. n. 1 fino all’ incrocio con via S. Leonardo, tratto di via S. Leonardo compreso tra il civ. n. 1 e la Chiesa omonima, tratto di via Portosalvo compreso tra l’intersezione con via SS. Salvatore e l’intersezione con via Tre Palazzi inclusa, via S. Polizzi, via SS. Salvatore, tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con piazza Duomo inclusa e l’intersezione con piazza Scarlata inclusa, perimetro di piazza Mazzini, via Spirito Santo dal civ. 77 al civ. 93, piazza S. Bartolomeo, via S. Bartolomeo dal civ. 1 al civ. 25, via dei Greci dal civ. 1 all’incrocio con via S. Leonardo, tratto di via Roma compreso tra la piazza Duomo e l’ intersezione con via Libertà attraverso piazza Neglia inclusa e piazza Matteotti (Balata), via Libertà dal civ. 1 al civ. 61, viale Diaz, viale Cimitero, piazzale M° P. Di Dio, via S. Francesco d’Assisi, piazza G. Vetri, via Vittorio Emanuele, piazza Ajala, via Mercato S. Antonio, piazza Coppola;

Per la giornata di Domenica di Pasqua 17/04/2022, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nella piazza S. Francesco di Paola, via S. Francesco di Paola, via S. Polizzi, via Portosalvo fino all’intersezione con via S. Francesco di Paola, via SS. Salvatore, piazza Scarlata, tratto di via Roma compreso tra piazza S. Francesco di Paola e piazza Duomo inclusa, piazza Coppola, via Mercato S. Antonio, tratto di via S. Girolamo compreso tra l’intersezione con via Mercato S. Antonio e l’intersezione con via Roma, tratto di v. Roma compreso tra il civ. 366 e la piazza Duomo, perimetro di piazza Mazzini.