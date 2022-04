Covid, bollettino settimanale: Prov.Enna vaccinati con ciclo completo 85,36 – Cerami 92,87 – Catenanuova 76,89

Share Facebook

Nella settimana dall’11 al 17 aprile si è registrato ancora un lieve decremento delle nuove infezioni. L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 30.034 (-8.3%), con un valore cumulativo di 621.35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (904/100.000 abitanti) e Siracusa (714). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni (873/100.000) e tra gli 11 e i 13 anni (840). Continua il trend in diminuzione anche per le nuove ospedalizzazioni .

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 13 al 19 aprile. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,82% del target regionale. Risultano aver completato il ciclo primario 75.069 bambini, pari al 23,84%. La percentuale degli over 12 anni che hanno ricevuto almeno una dose è dell’89,99%, mentre si attesta all’88,70% quella di chi ha completato il ciclo vaccinale primario. Per lo stesso target, il 10,01% del target rimane ancora da vaccinare.

Sono 871.801 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster, ma non l’hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.699.598 pari al 75,82% degli aventi diritto.

Dal primo marzo sono state effettuate 3.008 somministrazioni di quarta dose agli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della seconda dose booster (quarta dose) agli over 80, ospiti delle Rsa e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità come indicato da ministero della Salute. Hanno diritto alla quarta dose quanti hanno ricevuto la prima dose booster da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19. Dal 12 aprile i vaccinati in quarta dose con riferimento a questo target sono 1.006.

INCIDENZA SETTIMANALE PER COMUNE E DISTRETTO.

Tabella del numero di casi negli ultimi 7 giorni e relative incidenze per comuni e distretti. I dati sono stati estratti il 20/04/2022 alle 07:30. La finestra temporale considerata va dall’11 al 17 Aprile (inclusi). Sono riportati i casi per i quali è stato indicato un comune di domicilio o residenza della Regione Siciliana, ordinati per tasso d’incidenza a 7gg decrescente. I soggetti sono assegnati alla settimana per data di refertazione tampone rilevate dalle piattaforme Qualità Sicilia per i tamponi molecolari e Sirges per i tamponi antigenici. Nella presente tabella comunale e nei relativi calcoli di incidenza sono ESCLUSI i soggetti positivi al Covid19 con collocazione in nave quarantena, covid hotel o hotspot/centro accoglienza migranti come da indicazione ministeriale. La popolazione dei residenti è stata aggiornata con i dati Istat 2021, pubblicati in data 09/12/2021.

Distretto Comune Casi ultimi 7gg Incidenza x 100.000 ab 7 gg Variazione tra le settimane

Provincia di Enna

CALASCIBETTA 57 1367,23 68%

ENNA 186 714,37 5%

CENTURIPE 36 696,06 38%

VILLAROSA 19 422,60 –32%

CATENANUOVA 16 354,06 167%

VALGUARNERA CAROPEPE 13 181,49 –19%

REGALBUTO 66 966,33 144%

ASSORO 35 715,45 –31%

LEONFORTE 63 500,68 –14%

NISSORIA 14 491,40 –71%

AGIRA 23 296,54 –4%

PIAZZA ARMERINA 88 424,12 4%

BARRAFRANCA 48 397,91 –23%

PIETRAPERZIA 24 371,57 9%

AIDONE 14 318,98 100%

TROINA 59 678,24 84%

CERAMI 6 322,75 –25%

NICOSIA 38 293,50 36%

GAGLIANO CASTELFERRATO 6 178,15 200%

SPERLINGA 1 144,72 –50%

Vaccinati con almeno una dose e immunizzati per provincia e comune di residenza Si rappresentano le percentuali di copertura suddivise in due categorie di target: 5–11 anni e over 12 anni. Eventuali soglie raggiunte, maggiori del 100%, sono riconducibili ad un possibile incremento della popolazione residente, presso un determinato comune, rispetto al target ISTAT rilevato.