Centuripe, estate 2022: arte, musica, cinema e teatro

Per il secondo anno consecutivo, Centuripe, con un programma di altissimo livello, conferma di essere una vera e propria capitale culturale siciliana.

L’offerta spazia tra mostre d’arte, festival cinematografici, concerti di musica lirica, performance di artisti contemporanei ed eventi che hanno come obbiettivo la valorizzazione e la promozione turistica del paese.

Per il Sindaco Salvatore La Spina: “Riuscire a programmare, per il secondo anno, una rassegna di altissimo livello come quella dell’estate scorsa è motivo di grande orgoglio. Nonostante le scarse risorse economiche siamo riusciti, anche questa volta, ad offrire eventi di portata nazionale come la mostra sui capolavori del Novecento Italiano, con dipinti di Guttuso, Sironi, Campigli, Mafai, De Pisis che, per la prima volta, vengono esposte in Sicilia. Con il Festival Internazionale del Cinema, ed un ospite d’eccezione come Syusy Blady, offriremo il meglio della produzione cinematografica mondiale legata al tema archeologico. La notte bianca, invece, riempirà le vie del paese con artisti di ogni genere, concludendosi con uno splendido Dj Set di PAU, leader dei Negrita. Il concerto del Coro Lirico Siciliano, infine, nella splendida cornice della Dogana, bisserà lo spettacolo dello scorso anno. Vorrei innanzitutto ringraziare, l’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia per il patrocinio oneroso, il Sindaco di Firenze Dario Nardella per aver concesso il prestito eccezionale di opere d’arte così importanti, tutta l’amministrazione comunale per il sostegno e gli sponsor Manusia Restauri, Med Service, LuxEsco, Verzì Caffè, senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare eventi di questa portata. Infine vorrei ringraziare i centuripini, che continuano a sostenere la mia amministrazione e che credono in una “Nuova Centuripe”.

Calendario Eventi:

2 Luglio – 12 Agosto 2022 , 2° edizione della rassegna “Scendi, c’è il cinema”.

Torna a Centuripe la rassegna di cinema “Scendi che c’è il cinema”, cinque incontri itineranti nei principali quartieri del paese. Durante gli incontri verranno proiettati alcuni lungometraggi, sempre diversi per ogni tappa, di autori e con attori emergenti o già affermati. Tutte le pellicole sono commentate e discusse dalla cittadinanza insieme a Beppe Manno, promotore dell’evento insieme all’Amministrazione Comunale. Il programma è così articolato: 2 luglio “San Nicola”; 15 luglio “Acqua Amara”; 21 luglio “Stiddi”; 5 agosto “San Gioacchino”; 12 agosto “Cortile Macello”. Le proiezioni avranno inizio alle 21.

8 / 11 Luglio 2022 – 2° festival Internazionale del Cinema Archeologico di Centuripe – Premio Augusto – P.zza Duomo ore 21.

Dopo il successo della prima edizione nell’estate 2021, ritorna il Festival Internazionale del Cinema Archeologico nella splendida Piazza Duomo. Durante la manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con ArcheologiaViva, verranno proiettate le migliori pellicole internazionali dedicate al tema dell’archeologia. Le varie proiezioni, divise nelle tre serate calendarizzate, verranno intervallate da incontri tematici tenuti dai maggiori esperti italiani del settore.

La sera del 9 Luglio, infine, la migliore pellicola in concorso, scelta dalla giuria popolare, verrà insignita del Premio Augusto, la targa instituita appositamente dall’amministrazione comunale per omaggiare il progetto vincente.

Ospite d’onore della terza serata sarà la celebre Syusy Blady.

28 Luglio 2022 – Inaugurazione mostra I MAESTRI DEL NOVECENTO – Da Guttuso a Vedova, i capolavori della collezione Della Ragione del Museo Novecento di Firenze a Centuripe – Antiquarium Comunale (29 Luglio 2022 – 8 gennaio 2023)

La mostra, curata dal direttore del Museo Novecento di Firenze Sergio Risaliti, è una selezione dei capolavori della collezione “Alberto Della Ragione”, presenta, per la prima volta in Sicilia, capolavori di Guttuso, Mafai, Campigli, De Pisis, Rosai, Vedova, Sironi ed altri massimi esponenti del ‘900 Italiano. Il Fil Rouge della mostra mette in primo piano l’uomo e le sue molteplici chiavi di lettura in relazione con la realtà circostante. Una mostra che si pone in dialogo con Centuripe e la sua straordinaria ed unica forma umana. Dopo aver ammirato questi capolavori i visitatori, accompagnati dalle guide turistiche, potranno scoprire gli angoli del paese e percepirne la sua inusuale e spettacolare conformazione.

29/31 luglio 2022 – Nel segno del mito – Teatro della Dogana

Nel Segno del mito è una rassegna cinematografica che sarà proiettata nel Teatro della Dogana. Filo conduttore sarà il mito, con la proiezione della “trilogia euripidea” del regista greco-cipriota Michalis Cacoyannis: Ifigenia, Elettra e Le Troiane in lingua originale con sottotitoli in italiano. Le pellicole, tratte da tragedie di Euripide, mettono insieme, tra le stelle più splendenti della storia del cinema, Irene Papas, Katharine Hepburn e Vanessa Redgrave in un confronto artistico-generazionale da scintille. L’evento è organizzato in collaborazione l’Associazione Regionale Guide Sicilia.

13 Agosto 2022 – Festival Lirico dei Teatri di Pietra – Teatro della Dogana

Dopo il successo della prima edizione, torna nello splendido scenario del teatro della Dogana “Canzoni italiane d’amore”, uno spettacolo musicale in collaborazione con il Coro Lirico Siciliano.

Gli artisti del celebre coro lirico diretti dal maestro Francesco Costa e accompagnati da un pianoforte a coda, si esibiranno nelle più famose canzoni della tradizione lirica, contemporanea e popolare italiana. Una tracklist coinvolgente che, grazie anche alla suggestiva location, farà emozionare e divertire il pubblico.

19 Agosto 2022 – Notte bianca – Centro storico

Le piazze, i vicoli ed i luoghi della cultura del centro storico saranno animate da diversi eventi e spettacoli, spaziando tra musica, danza, teatro e arti performative. Il tutto si concluderà con un djset di Pau dei Negrita in P.zza Duomo.

20 / 21 agosto – 27 / 28 agosto – 3/4 settembre – “Festival le vie dei tesori / Borghi dei tesori”

Giunto alla seconda edizione il “Festival borghi dei tesori”, si svolge contemporaneamente in circa 50 comuni e consente ai turisti di scoprire i nostri splendidi borghi siciliani. Quest’anno protagonista sarà il barocco di Centuripe, raccontato ai visitatori attraverso le meraviglie custodite tra la Chiesa Madre, recentemente restaurata, e la Chiesa di San Giuseppe.

2 – 4 Settembre – Carnevale estivo – P.zza Duomo

Tre serate a tema con Dj Set e premi per le maschere carnascialesche più belle. La manifestazione si svolgerà nella splendida cornice di P.zza Duomo.