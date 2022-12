Auto e motoveicoli: una protezione ottimale passa per i carport su misura

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Quando si ha a disposizione un giardino è possibile scegliere di installare un carport per proteggere il proprio veicolo in modo pratico e conveniente, disponendo di una struttura in grado di adattarsi perfettamente all’ambiente circostante.

Al giorno d’oggi, infatti, le migliori aziende produttrici mettono a disposizione la possibilità di richiedere la personalizzazione della struttura attraverso la realizzazione di progetti che tengano conto delle caratteristiche specifiche dell’outdoor nonché per mezzo dell’inserimento di numerosi optional.

Tra le realtà specializzate nella realizzazione di carport su misura spicca per esempio AKENA, azienda leader a livello europeo con una grande esperienza nel settore, che si contraddistingue per la creazione di soluzioni all’avanguardia e dal design accattivante.

Com’è fatto un carport

Il carport si può descrivere come una struttura su pilastri che sorregge una tettoia: si può addossare a una parete oppure risultare autoportante, a seconda di spazio ed esigenze specifiche. Uno dei materiali più impiegati è di certo l’alluminio, che sopporta bene le intemperie ed è durevole nel tempo.

Le tettoie possono essere realizzate con un materiale alveolare come il policarbonato, con spessore minore ma un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Vi sono poi varianti in cui vi è uno strato in schiuma isolante, per le situazioni più estreme sia in caso di freddo e pioggia che di raggi UV molto intensi. Infine, per esigenze di stile particolari, ma senza dimenticare il termoisolamento, esistono anche carport in alluminio con copertura in vetro, per beneficiare sempre della luce solare.

Oltre a pali in alluminio resistente ben ancorati al suolo, i migliori prodotti si completano spesso con grondaie atte a far defluire meglio l’acqua piovana: il tetto di copertura, infatti, può essere sia piatto che spiovente, con le dimensioni che variano per adattarsi anche a necessità particolari come quella di ospitare un camper o comunque un veicolo di grandi dimensioni.

Quali optional scegliere per il proprio carport?

Il carport offre anche una sorta di riparo alle persone, sia nel momento in cui devono salire o scendere dal mezzo ricoverato, che nei casi in cui il veicolo non sia presente e si desideri avere uno spazio simile a un pergolato. Di sera, ad esempio, la presenza di illuminazione consente di creare un angolo sicuro nel giardino o a ridosso dell’entrata, quindi si possono integrare nel carport delle luci al LED da accendere al bisogno.

Esistono anche lamelle frangivista da modulare oppure fisse, al fine di offrire una protezione maggiore da vento o sole forte, oltre che nascondere meglio alla vista lo stesso veicolo. Tali elementi si possono personalizzare per essere a contrasto con la struttura principale o completarla, e si realizzano principalmente in teli di PVC o lamelle di legno. Posizionare i pali di sostegno in modo sfalsato, invece, permette di avere spazi più ampi e un impatto visivo di maggiore stile.

Le verniciature a caldo incontrano comunque ogni esigenza di arredo esterno, divenendo idonee allo spazio naturale circostante o riprendendo i toni del resto della casa, ricreando di fatto uno spazio che è principalmente per i veicoli ma diventa anche perfetto per il tempo libero.

Il carport è quindi l’alternativa smart e veloce al garage, ma occorre ricordare che vanno richiesti dei permessi per occupazione del suolo, soprattutto se si va a modificare una struttura preesistente o la propria abitazione sorge su un’area di interesse paesaggistico o storico.

Per le autorizzazioni occorre riferirsi al proprio comune e molte aziende che realizzano i carport svolgono in vece del cliente tutte le pratiche necessarie o comunque offrono un supporto di tipo informativo.