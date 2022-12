Enna, querelle servizio mensa scuole. Moderati per Enna: gravissime dichiarazioni Dirigente scolastico e Amministrazione, diversamente ad aver detto il falso sarebbero stati i bambini e rispettivi genitori

Share Facebook

“Quanto denunciato nei giorni scorsi dal gruppo Moderati per Enna in Consiglio Comunale in ordine al servizio mensa nelle scuole di competenza comunale e, soprattutto, le dichiarazioni che da più parti ne sono seguite, in primis dall’Amministrazione, ci obbligano a fare una breve replica per ripristinare la verità su quanto accaduto. Intanto, restituiamo al mittente le accuse di falsità sulla vicenda, diversamente i primi ad aver detto il falso sarebbero stati i tanti bambini e i rispettivi genitori che ci hanno contattato, mostrandoci e inviandoci messaggi rappresentando la necessità di essersi dovuti recare a scuola per portare il pranzo ai propri figli. Quindi tutto vero! Il SERVIZIO MENSA, per ragioni ancora non note, lunedì 12 dicembre non è stato effettuato e i bambini sono stati costretti a mangiare un pasto sostitutivo. Che poi sia stato il Comune a provvedere per limitare i danni, la scuola o i genitori, poco importa. Il servizio mensa lunedì non è stato eseguito e questo, a nostro avviso, non poteva e non può accadere.

Riteniamo gravissime, poi, le dichiarazioni di qualche dirigente scolastico che, evidentemente correndo in soccorso dell’Amministrazione, ha affermato che non vi è stato alcun disservizio, anziché difendere la posizione degli alunni, alcuni dei quali ad esempio non hanno mangiato il c.d. pasto sostitutivo (panino con salumi), perché non abituati a consumare tali alimenti o perché questa soluzione alternativa non teneva conto delle loro intolleranze. Evidentemente, mangiare un panino per qualcuno è la stessa cosa di mangiare un pasto caldo e completo. Punti di vista, ma la questione, ripetiamo, non è questa. Il gruppo Moderati per Enna si è fatto carico, mantenendo tra l’altro toni pacati, di un qualcosa che possiamo chiamare come vogliamo, disservizio, disorganizzazione, assenza di comunicazione o come definito dall’Amministrazione per minimizzare l’accaduto, “disguido”, tuttavia, il risultato non cambia, il servizio mensa nelle scuole, lunedì scorso è saltato.

Alla luce di ciò e soprattutto di quello che ne è seguito, anticipiamo che la vicenda per noi non è chiusa e, nei prossimi giorni, sarà nostra cura depositare una richiesta di accesso agli atti e, all’esito, di portare la questione nell’unica sede deputata, l’aula Consiliare, per trovare e dare le risposte ai tanti cittadini che si sono rivolti a noi e che vogliono capire cosa sia realmente accaduto.

Cogliamo l’occasione, infine, per replicare anche a quanto affermato dall’Assessore Contino, che all’occorrenza si trasforma in difensore d’ufficio e leone da tastiera, sottolineando che “lui si” ha detto il falso. Intanto perché, il nostro gruppo non ha mai fatto alcuna valutazione, né in positivo né in negativo sulla qualità del servizio mensa (contrariamente a quanto fatto dall’Assessore), ma ci siamo limitati a denunciare un fatto accaduto, che evidentemente ha suscitato molto nervosismo, al punto da creare problemi di memoria all’Assessore Contino. Veda Assessore, nessuno di noi, in passato, ha mai avuto la delega alla pubblica istruzione e nessuno di noi si è mai occupato di mensa scolastica, pertanto, nessuna invidia può esserci da parte nostra se la sua collega ha lavorato tanto per modificare e migliorare quello che era un pessimo servizio (così considerato da lei, anche se ha usato parole diverse). Se così sarà, la sua collega avrà semplicemente fatto il suo dovere e, vogliamo rassicurarla, saremo i primi a rallegrarcene. Vedremo!!!”.

Il Gruppo Moderati per Enna in Consiglio Comunale Paolo Gargaglione, Giusy Macaluso, Gaetana Palermo e Michele Baldi.









