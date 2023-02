Investimenti finanziari: è allarme truffe, ecco come giocare in borsa senza rischi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il numero delle persone che ha deciso di investire autonomamente sui mercati finanziari, ovvero senza rivolgersi ad un intermediario bancario o postale. Questa nuova tendenza nel mondo degli investimenti finanziari è stata resa possibile dall’alta qualità dei servizi offerti dalle piattaforme per il trading online e dalla maggiore propensione delle persone a gestire le proprie finanze attraverso strumenti digitali. Da un lato questa situazione ha portato una maggiore facilità di accesso ai mercati ma per contro ha reso ancora più evidente e attuale il rischio delle truffe.

I comunicati emessi dagli organi di vigilanza dimostrano infatti che sul web questo è un pericolo più che mai attuale. Ogni anno, anche in Italia, molte persone finiscono per essere vittima di una di queste truffe e di conseguenza, per chi desidera iniziare ad investire sui mercati finanziari in modo autonomo è molto importante acquisire delle informazioni preliminari particolarmente utili e procedere con la massima cautela. In un mondo in cui i mercati finanziari sono in costante evoluzione, la volontà di investire una parte dei risparmi in modo autonomo è più che legittima ma è fondamentale procedere con attenzione.

Come investire in borsa in modo sicuro

Come messo in evidenza anche dagli esperti di Investireinborsa.me, per investire in borsa in modo sicuro è importante affidarsi a un broker certificato, ovvero in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti.

Questi broker in genere offrono dei servizi di altissimo livello ai propri utilizzatori. Solo per fare alcuni esempi al riguardo, è possibile citare eToro, vero e proprio leader del settore, Plus 500, Capex, Trade.com, IQ Option e XTB: ma questi sono solo alcuni nomi dei broker certificati più conosciuti nel mondo degli investimenti finanziari.

Questi strumenti di investimento hanno un grado di sicurezza che può essere equiparato a quello delle banche online e prevedono la separazione totale degli utili dai fondi dei clienti, come previsto dalle leggi vigenti. Al tempo stesso è invece assolutamente indispensabile evitare strumenti non certificati o che richiedono il pagamento di una parte di investimento prima di iniziare ad utilizzare la piattaforma. I broker certificati prevedono infatti la possibilità di iscriversi gratuitamente e di effettuare dei test con denaro virtuale, senza nessun obbligo di deposito.

Distinguere la sicurezza dal rischio

Le truffe dei falsi investimenti si celano molto spesso anche dietro false forme di trading automatico (anche queste dovrebbero essere valutate attraverso le guide di settore e in abbinamento alle piattaforme certificate), o di trading telefonico. Di conseguenza è molto importante valutare con attenzione lo strumento da utilizzare per iniziare ad investire con la massima sicurezza. Una volta fatto ciò è sicuramente utile prestare attenzione al grado di rischio corso con i propri investimenti e ogni trader dovrebbe attestarsi su un rischio sostenibile, in base alla sua situazione patrimoniale personale.

Il rischio corso dipende sempre da vari fattori, come ad esempio:

orizzonte temporale;

capitale investito;

livello di diversificazione;

utilizzo di strumenti di gestione;

asset scelti;

strategia adottata;

stabilità macro-economica.

Per ridurre il rischio è molto importante diversificare il portafoglio degli investimenti in borsa, magari scegliendo azioni emesse da società che si trovano in comparti tra loro differenti. Una quota importante del capitale potrebbe inoltre essere ripartita tra le azioni dei cosiddetti colossi, che generalmente sono soggetti ad un minor grado di volatilità, rispetto ad azioni meno conosciute. Inoltre il portafoglio di investimento dovrebbe essere sempre tenuto sotto controllo, anche utilizzando degli strumenti di gestione ottimizzata, come lo “stop loss” e il “take a profit” che fanno scattare le vendite in modo automatico al raggiungimento di valori prestabiliti, sia in positivo che in negativo.

In conclusione quindi è molto importante, per chi desidera iniziare ad investire online, farlo con la massima prudenza e prestare molta attenzione agli strumenti da utilizzare. E’ poi utile ricordare anche che gli investimenti finanziari richiedono tempo e pazienza. Di conseguenza chi inizia ad investire in borsa non dovrebbe mai aspettarsi dei risultati eccellenti dall’oggi al domani ma è importante avere un atteggiamento prudente, realistico e razionale. Questo permetterà di investire con cautela e di seguire una strategia di investimento chiara e ben definita in ogni suo dettaglio.