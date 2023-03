Share Facebook

Se questi sono i Consiglieri del PD a Nicosia… annamo bene!



Premessa: promettiamo che è l’ultima volta che parliamo del Pd di Nicosia perché poi possono anche pensare che ci stiamo spudoratamente provando nell’ottica che l’amore non è bello se non è litigarello.

Però non si può non offrire ai nostri lettori certe perle che escono da alcuni Consiglieri anche perché ci siamo sempre lamentati del povero segretario locale che nonostante tutte le batoste non si è ancora dimesso (Nicosia presto capitale mondiale dell’Attack) ma anche certi Consiglieri comunali del Pd brillano letteralmente di luce propria. Per sgombrare subito il campo: durante le due dirette coordinate da Aldo La Ganga sulla crisi comunale e poi rientrata (ci ha impiegato qualche giorno in più a risorgere il sindaco ma, capitelo, la minoranza disse che è stanco quindi i tre giorni lasciamoli ad altri) si è certamente distinto Domenico Scavuzzo con una analisi politica lucida (aldilà della condivisibilità o meno delle idee espresse), pacato, corretto e ha mostrato che almeno il Pd a Nicosia qualcosa di buono ce l’ha. Eravamo anche propensi a fare un articolo dal titolo “Finalmente un po’ di buon Pd anche a Nicosia”, ma siccome il Pd avrà sicuramente degli infiltrati speciali qui a ViviEnna e avranno captato che stavamo per fargli un elogio, hanno deciso di giocarsi un jolly non solo per non farci fare l’articolo ad elogio di qualcuno del Pd, ma proprio a prendere carta e penna e dire che proprio sto Pd nicosiano è come guardare direttamente il Sole: ti brucia e non si può guardare.

Interviene Lidia Messina, consigliere di opposizione quota Pd la quale sembra che parta bene sul fatto della libera informazione, ma confonde la libera informazione con il fatto di essere stamperie dei loro soporiferi comunicati famosi (che non ci girano più… peccato o per fortuna). Infatti nella stessa frase sulla libera informazione, invita i vari organi a non “inquinare” con le loro letture i loro comunicati elogiando che riporta asetticamente ciò che dicono loro. Quindi la libera informazione… della Pravda nicosiana! Vabbè, spezziamo una lancia: la consigliera usa la locuzione “libera informazione” come al bar quando non si sa che cosa dire e per farsi credere acculturato si esce la parola “spread” perché si è sentita in televisione.









La libera informazione è legata alla libertà di pensiero e opinione. È giusto che ad ognuno sia data la possibilità di parlare e di esprimere un’opinione, ma non le sembra ancora più giusto che se una forza di opposizione dopo otto anni di totale assenza se non qualche comunicato sporadico e dopo un’azione suicida della maggioranza l’unica cosa che sa fare è dire che il Sindaco “è stanco”, siamo liberi o no di far sapere ai cittadini che è la cosa più stupida che si possa sentire? Siamo liberi o no di dire che non avete fatto mai un’opposizione seria e che anche ora che avete una potenziale maggioranza molto probabilmente non partorirete nulla?

O forse gli organi di informazione sono solamente liberi di dire “sì signore, ti faccio da megafono al tuo comunicato” (altrimenti sono cattivi)? L’organo di informazione non è una stamperia, l’oggettività non esiste, l’essere asettici significa come mangiare una cosa senza sapore.

La verità è solo una: ci riempiamo tutti la bocca della parola “libertà”, ma nessuno sa cosa significa veramente libertà e quando gli altri sono liberi vi dà fastidio. Perché la verità è che voi avete paura della libertà. Fate qualche azione concreta, non un comunicaticchio. E poi vediamo se la “libera informazione” non si interesserà di voi. Ad oggi vediamo solamente tante batoste e tante poltrone con l’attack.

