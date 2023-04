Aste giudiziarie giorno 26/4/23 n.10 e 28/04/23 n.3: Enna, Aidone, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 26/4/23 n.10 e 28/04/23 n.3

26/4/23 n.10

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.324, riportato al C.T. al Fg. 174 part. 427, a 02.94, seminativo

11.165,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.180, con entro stanti due fabbricati di cui appresso.

12.520,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.470, con entro stanti fabbricati in parte demoliti.

28.902,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 2.990, riportato al C.T. al Fg. 175 part. 197, a 04.80, seminativo, cl 2, R.D. €. 2,60 R.A. €. 0,50; part. 208, a 11.40, seminativo, cl 3, R.D. €. 4,12, R.A. 0,94; part. 7, a 13.70, …

7.721,00 €

Sicilia > Enna > Aidone

Contrada Giardinazzi

Abitativo

Piena proprietà di appezzamenti di terreno e fabbricato destinato a civile abitazione, siti in c.da Giardinazzi nel Comune di Aidone (EN), distante da quest’ultimo circa km. 5,5-6,00 e raggiungibili mediante la Strada Statale 288.

68.907,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Aldovino

Abitativo

– appartamento posto a piano terra – vano a piano terra destinato ad autorimessa

27.168,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via W. Tobagi, 15/17/19 e Via A. De Gasperi, 10/12

Abitativo

a) Fabbricato per civile abitazione, con annessi area edificabile, sito in Pietraperzia, Via W. Tobagi, 15/17/19 e Via A. De Gasperi, 10/12, costituito da un piano terra in un unico locale destinato a garage, magazzino ed impianti tecnologici di …

100.275,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via Umberto I 84

Abitativo

Fabbricato sito in Pietraperzia alla Via Umberto I, 84, composto da due vani fuori terra, di cui il piano terra risulta composto da un unico vano, scala ed un servizio W.C.

13.950,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Piazza Vittorio Emanuele 6

Ufficio

Immobile con destinazione uffici e studi privati, posto al piano primo, ubicato nel Comune di Enna, in Piazza Vittorio Emanuele n. 6 della consistenza di mq 149.25 escluse le aree scoperte, con annesse aree: – Terrazzi della consistenza di mq 27.24

129.375,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via Mattina D’Angelo 15-17-19 e Via F.Crispi 46-48

Abitativo

Fabbricato su tre elevazioni fuori terra destinato a civile abitazione, categ.A/3, cl.1, vani 10,5, Piano T-1-2.

15.801,07 €









28/04/23 n.3

Sicilia > Enna > Nicosia

Piazza BOTTICELLI 5

Abitativo

Appartamento con annesso garage

30.000,00 €

Sicilia > Enna > Nicosia

Contrada Falchese sn

Terreno

n. 3 appezzamenti di terreno estesi mq. 5.124

3.750,00 €

Sicilia > Enna > Nicosia

Contrada Falchese sn

Terreno

Fondo agrario costituito da un appezzamento di terreno esteso mq. 1.936

1.125,00 €



