Aidone: intervista al candidato sindaco Sonia Gangi

Aidone. Sonia Gangi ha respirato politica fin da bambina, ma l’impegno diretto è iniziato circa 15 anni fa a livello comunale e poi a livello regionale. Nell’ultima legislatura è stata consigliere comunale di opposizione. In questa tornata elettorale è candidata sindaco con “Primavera aidonese”, lista ampia che ingloba Pd, M5S e il Movimento Prima Aidone.

Su quali pilastri poggia il suo programma elettorale?

I pilastri su cui poggia il mio programma sono i pilastri storici dell’economia aidonese: agricoltura, turismo, servizi sociali. Non a caso in agricoltura abbiamo il secondo territorio più vasto della provincia di Enna e una tradizione millenaria. Puntiamo sull’istituto Agrario che vogliamo trasformare in un centro di promozione, informazione, formazione e ricerca. Inoltre, siamo molto interessati a questa nuova forma di turismo esperienziale attraverso il coinvolgimento delle aziende locali e una nuova interlocuzione con i tour – operator che vogliamo avviare per meglio orientare i flussi turistici. Per i servizi ai cittadini punteremo immediatamente a realizzare il progetto “Polis” proposto da poste italiane pensando all’ex esattoria come location.

C’è un punto, tra tutti, al quale, se eletta, vorrà dare massima priorità?

Questi tre punti li considero tutti prioritari, essenziali e vitali per la nostra comunità.

Che ruolo ha/avrà, nel suo programma, la partecipazione civica nelle scelte decisionali?

E’ stata costituita una rete di professionisti locali “che altri chiamano comitati” pronti a supportarci nella realizzazione del nostro programma, ma non trascureremo il ruolo delle associazioni attive che sono numerose nel nostro paese e a cui garantirò supporto e coordinamento istituzionale.

La sua coalizione, ha dichiarato, è frutto di un rinnovamento radicale, “in parte sofferto e doloroso”. Perché? Chi ne fa parte?

Aver scelto criteri di selezione completamente diversi dal passato lo riteniamo già un rinnovamento radicale. Avere trascinato giovani ventenni in questa esperienza ha comportato un forte coinvolgimento emozionale ed affettivo, che ci induce ad avere un atteggiamento di protezione e tutela verso queste nuove leve che comunque hanno già dimostrato disinvoltura e determinazione.

Perché gli elettori aidonesi dovrebbero votare per lei?

Perché ci riteniamo la proposta più nuova e completa in termini politici, organizzativi e di sostegno esterno ad ogni livello.

Angela Rita Palermo