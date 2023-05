E-commerce, come si sta evolvendo il mercato dopo il boom degli ultimi anni

Share Facebook

Il commercio elettronico è ormai uno dei settori economici in maggior salute, anche per merito del miglioramento e del consolidamento delle tecnologie a disposizione di aziende e utenti. Nell’ultimo triennio l’intero comparto ha vissuto un vero e proprio boom, che ha interessato soprattutto alcuni settori per i quali oggi si può parlare di una piena maturità. Ma quali sono gli ambiti che hanno ottenuto il maggior successo?

Lo stato di salute dell’e-commerce

Quella dell’e-commerce è stata una delle principali rivoluzioni legate all’evoluzione delle tecnologie digitali. La crescente diffusione della banda larga e la sempre più facile accessibilità di dispositivi avanzati come quelli mobili hanno infatti permesso alle aziende di approcciare in maniera differente il mercato e ai singoli utenti di vedere semplificata e velocizzata la ricerca di beni e servizi.

In pochi anni il numero di persone attive online è cresciuto in maniera esponenziale e ciò ha avuto importanti ricadute in particolare su alcuni settori specifici, come per esempio quello dell’intrattenimento digitale, che ha visto esplodere l’utilizzo di piattaforme per fruire di contenuti audiovisivi o per l’accesso ai giochi online. L’esperienza di un comparto come quello dei casino online è stata da questo punto di vista emblematica: pur proponendo svaghi di stampo tradizionale come giochi di carte e slot machine, infatti, gli operatori del settore sono riusciti ad attrarre tantissimi utenti sia ampliando l’offerta in termini di scelta che modernizzandola con tecnologie che rendono i classici del gioco più interattivi e accattivanti, come nel caso di macchine come la Starburst slot progettata con grafiche e meccanismi in linea con un’idea di divertimento contemporanea.

Questo cambiamento ha interessato ovviamente anche il commercio, che dalla dimensione fisica si è spostato sempre più nel mondo digitale, puntando su siti e piattaforme che permettono di abbattere le distanze e di raggiungere potenzialmente clienti dislocati in ogni parte del mondo. I dati statistici parlano chiaro: con un tasso di crescita annuo del 14%, l’e-commerce globale ha già superato i 5 trilioni di dollari e, secondo gli analisti, entro il 2024 le vendite online rappresenteranno quasi il 22% delle vendite al dettaglio complessive (+48% rispetto al 2020). Un trend dunque tutt’altro che in fase di rallentamento, che interessa soprattutto alcune categorie merceologiche.

Cresce la vendita online di alimentari e bevande

Uno dei settori che si sta affermando maggiormente nel campo dell’e-commerce è quello legato alla vendita di alimentari e bevande. Questa tipologia di prodotti, in realtà, solo in tempi recenti ha visto crescere le quote di mercato digitali, superando quel muro di diffidenza dei tanti utenti che continuavano a preferire in questo caso l’acquisto fisico in negozio. Il miglioramento dei servizi logistici e la diffusione di una maggiore cultura digitale sono tra i motivi che hanno favorito l’ascesa di questo comparto, che oggi vede operare online sia le grandi insegne della distribuzione commerciale che le piccole botteghe di prodotti tipici, pronte a spingere le specialità locali sul mercato globale.

La rapida ascesa del settore abbigliamento online

Altro settore in forte crescita è quello dell’abbigliamento e degli accessori, che secondo gli esperti entro la fine dell’anno potrebbe arrivare a sfiorare i 2 trilioni di dollari di valore complessivo. La presenza ormai costante in rete dei brand più famosi, unita alla maggiore varietà di scelta e a prezzi in genere più vantaggiosi, hanno spinto il comparto a migliorare le proprie performance e a consolidarsi presso i consumatori, che ormai scelgono regolarmente di completare i propri outfit online. Molto apprezzata dagli utenti è in questo caso anche la possibilità di ricevere i prodotti non solo a domicilio ma anche presso i punti vendita più vicini, con modalità Click & Collect, risparmiando così anche le spese di spedizione.

Benessere e bellezza: crescono gli acquisti via internet

Secondo le statistiche più recenti, sul podio per ciò che riguarda gli incrementi nelle vendite online troviamo il comparto legato a salute e benessere. Con un incremento del fatturato del 21%, questo settore risulta essere infatti uno dei più vivaci in assoluto, spinto da un’offerta in continua evoluzione e dal miglioramento dei contenuti informativi portati dalle stesse aziende, che in questo modo riescono a promuovere i benefici dei singoli prodotti e a favorire il confronto da parte degli utenti. Cosmetici, integratori, profumi: il comparto non sembra conoscere crisi e, anzi, i risultati sembrano destinati a migliorare ulteriormente nei prossimi anni.