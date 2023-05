Interruzione idrica per 48 ore a: Enna, Agira, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera

La Società Siciliacque, ha comunicato, per le vie brevi, in data 27/05/2023, l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa, per manovre ENEL – Green Power presso l’invaso Ancipa.

Per tale ragione, dalle ore 10.00 di oggi 27/05/2023 e per le successive 48 ore, si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di AGIRA, AIDONE, ENNA, PIAZZA ARMERINA e VALGUARNERA CAROPEPE.