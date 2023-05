A Gagliano vince Baldi protagonista di una campagna elettorale intensa e ricca di colpi di scena

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Gagliano. Vince Vincenzo Giuseppe Baldi la competizione elettorale che lo ha visto protagonista di una campagna intensa e ricca di colpi di scena. Solo alle 22,40 è arrivata la certezza della vittoria, in quanto lo spoglio è stato molto lento e pieno di imprevisti. Baldi è il nuovo sindaco con la lista civica Cambiamo Gagliano, in continuità con l’amministrazione precedente. Il comune di Gagliano si distingue in provincia di Enna per le numerose ore di ritardo registrate nello spoglio. Nonostante il numero esiguo di votanti, 2358, si conferma anche quest’anno ultimo nelle procedure di spoglio. Diversi gli intoppi che hanno bloccato la normale attività iniziata con grande ritardo. E’ stato assessore allo sport, turismo, spettacolo, attività produttive, ecologia e agricoltura, negli anni a cavallo tra le due amministrazioni Zappulla: dal 2016 al 2019. E’direttore dell’ente Cassa scuola edile di Enna; si è distinto anche come regista, attore, scrittore e drammaturgo pluripremiato. Laureato in Scienze politiche, ha conseguito due master in “Comunicazione e marketing” e “Addetto alla direzione aziendale e al controllo di gestione”; ha fatto formazione in aziende ed enti, e volontariato al patronato Caf. Per molti anni ha giocato a calcio con l’Us Gagliano nei campionati amatoriali. Le sue prime parole da cittadino innamorato del suo paese: “Ringrazio i cittadini per avermi dato fiducia e per aver creduto nella forza che anima me e il mio gruppo. Ho sentito stima e sostegno verso la mia persona, per cui ho deciso di accogliere la proposta non voltando le spalle ai miei concittadini”.

Valentina La Ferrera