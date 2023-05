Pallamano Giovanile. Enna la Orlando B conquista altre vittorie ed accede alla finale regionale

Share Facebook

Il quarto concentramento di Pallamano under 13 che si è disputato domenica mattina al palazzetto di Enna bassa ha visto la formazione B della pallamano Haenna vincere le due partite disputate con il Girgenti per 24 a 13, mentre con la formazione A della Pallamano Haenna per 27 a 2 con Salvo Spalletta e compagni in gran luce e con la classifica a punteggio pieno. Il prossimo concentramento under 13 si disputerà ad Enna in quanto il Girgenti non ha la disponibilità del campo di gioco ad Agrigento. Per quanto riguarda la formazione under 13 la finale per l’assegnazione del titolo regionale si disputerà a Scicli il 17 giugno con la partecipazione di Avola, Haenna, Marsala e Mascalucia. Un quadrangolare che metterà in mostra molti atleti di un certo interesse sia sul piano tecnico che agonistico e potrebbe venir fuori una rappresentativa regionale di valore. La Pallamano giovanile in Sicilia sta crescendo bene e sono parecchi gli atleti che vengono segnalati ai tecnici della nazionale giovanile. Saranno diversi i concentramenti giovanili che si stanno organizzando in Sicilia, c’è la possibilità di vedere all’opera tanti giovani interessanti sia sul lato tecnico che agonistico.