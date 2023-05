Valguarnera Buche, voragini, asfalto degradato: convoca 4^ commissione che invita sindaco ad intervenire

Share Facebook

Valguarnera. Buche, voragini, asfalto degradato, anche a causa delle piogge persistenti. Le strade principali del paese sono sempre più degradate con grave ripercussione per i pedoni, i motocicli e le auto. Angelo Bruno, presidente della 4^ commissione consiliare ha convocato la commissione da lui presieduta per parlare del grave problema e per l’occasione ha invitato a partecipare il sindaco, gli assessori, il responsabile dell’ufficio tecnico ed il comandante della Polizia Municipale. “Il tempo delle chiacchiere, delle riunioni-passerella, delle promesse e dei tanti bei discorsi è finito- ha dichiarato. È tempo di trovare le risorse economiche necessarie per riqualificare le nostre strade, per questo bisogna capire se possono trovarsi risorse del bilancio comunale oltre a intercettare finanziamenti disponibili e utili per la risoluzione della problematica. Il mio impegno è massimo, sono certo che ognuno farà la propria parte. Giornalmente da tempo -continua- ricevo segnalazioni e lamentele da parte dei nostri cittadini sulle condizioni sempre più precarie delle strade comunali. Il problema legato alla manutenzione stradale a Valguarnera non è di certo una novità. Con le piogge degli ultimi giorni la mappa delle buche stradali si è estesa ed aggravata in tutta la città e con essa è peggiorata la sicurezza di automobilisti ma soprattutto di ciclisti e motociclisti costretti a fare zig zag per evitare le profonde e pericolose buche, i tombini affossati o che fuoriescono dal manto stradale, sparsi in tutta la città”. Ad essere danneggiate sono soprattutto le principali strade cittadine transitate giornalmente da centinaia di pedoni e motori a due e quattro ruote. “Via Vittorio Veneto, via Roma, Via Sant’Elena (dopo il campo sportivo) tanto per citarne alcune – precisa – sono in condizioni pietose. Ormai le buche sono diventate vere e proprie voragini che mettono non solo in pericolo i cittadini, ma che di fatto non fanno altro che creare danni alle autovetture. Sempre più crescente è il numero di cittadini che per le condizioni delle strade cadono, riportando ferite e conseguenti problemi di salute. Non esiste una strada comunale che non abbia bisogno di interventi seri, soprattutto le strade principali sono diventate vere e propri colabrodo che mettono in imbarazzo l’intera comunità. Queste sono condizioni da paese civile? Sembra invece- conclude- uno scenario di guerra, come se ci fosse stato un bombardamento per le vie del paese”.

Rino Caltagirone