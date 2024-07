Discariche nella periferia di Enna, denunciati 10 sporcaccioni

Gli agenti di polizia di Enna hanno denunciato 10 persone accusato di aver smaltito illegalmente rifiuti nelle aree alla periferia di Enna.

Identificati con le telecamere

Proprio qui, si sono formate delle discariche che, naturalmente, non sono passate inosservate, all’occhio delle telecamere, fatte istallare dalla Procura di Enna per provare ad identificare gli sporcaccioni.

Cosa dice la legge

In base all’articolo 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), la pena per lo smaltimento abusivo di rifiuti può variare a seconda della gravità del reato e del tipo di rifiuti coinvolti. In generale, chiunque abbandona rifiuti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, ma in caso di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi o reati più gravi, possono essere previste altre pene, inclusi arresto o reclusione.

Le sanzioni

Sanzioni amministrative: Per il semplice abbandono di rifiuti, le sanzioni possono andare da 300 a 3.000 euro.

Sanzioni penali: Se si tratta di illeciti ambientali più gravi, le pene possono prevedere l’arresto da 3 mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, più ulteriori aggravanti se i rifiuti sono pericolosi.