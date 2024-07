Polizia locale, Speranza al comandante, “stop a schiamazzi notturni”

“La nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale di Valguarnera Rino Scarpaci, spero rappresenti un deciso cambio di rotta per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini”, a dichiararlo il capogruppo PD

Giuseppe Speranza. “Mesi addietro- afferma-denunciammo la difficile condizione della polizia municipale come effetto di una disfunzione interna dell’apparato organizzativo dell’Ente che ha visto ridurre il personale ed i servizi che un tempo venivano assicurati alla comunità. Turni massacranti, mezzi di servizio

inadatti, personale ancora a 18 ore. Al nuovo comandante suggeriamo un piano che garantisca il potenziamento e l’ammodernamento del parco mezzi e delle dotazioni strumentali con impiego di nuove tecnologie attingendo ai vari finanziamenti.”

La lista di Speranza

Speranza fa poi un excursus delle cose che non hanno funzionato. “Riorganizzazione intanto il servizio della viabilità interna. Sui cortei funebri prendiamo atto che il Comandante Scarpaci conviene sul

fatto che rappresentino un notevole pregiudizio al regolare svolgimento del traffico veicolare ed in generale alla circolazione urbana. Già nel 2010 – continua Speranza- il Consiglio Comunale

approvò all’unanimità una nostra proposta che aveva disposto il divieto di svolgimento, scelta revocata poi dall’attuale Amministrazione nel 2015, con evidenti effetti negativi sul traffico cittadino.” Mercato settimanale. “Sulla sua collocazione abbiamo manifestato mesi addietro la nostra netta contrarietà. Notevoli sono i disagi che subiscono cittadini e ambulanti penalizzati dalla ristrettezza degli spazi che penalizza anche i residenti, ostruiti degli ingressi delle proprie abitazioni. Auspichiamo quindi che il mercato settimanale venga spostato in una zona diversa e che si provveda ad elaborare un nuovo piano di emergenza e di sicurezza per i residenti, gli utenti e i lavoratori.

Stop agli schiamazzi

Schiamazzi notturni. “Gli schiamazzi notturni e della sicurezza compromettono il quieto vivere dei nostri cittadini. La circolazione di mezzi rumorosi nelle ore notturne compromette il riposo notturno in particolare dei più anziani, in via Sant’Elena andrebbe vietata ben oltre l’orario attualmente previsto, la circolazione di mezzi che mettono a rischio l’incolumità dei bambini. Chiediamo pure di attivare gli impianti di videosorveglianza così da contrastare questi fenomeni.” Per l’esponente PD la sicurezza notturna merita la massima attenzione per la quale “occorrono azioni efficaci ed innovative, pur

consapevoli che la carenza di personale e di risorse finanziarie non rende facile questa attività.” Speranza a tal riguardo fa una proposta: “Perché non pensare di “arruolare” con apposite convenzioni gli istituti di vigilanza notturni in grado di fornire guardie giurate a cui affidare compiti di vigilanza e di pattugliamento in grado di supportare l’azione della Polizia Municipale così come da anni avviene in numerosi comuni? Speranza infine esprime gratitudine nei confronti dell’ex Comandante Franco Villareale per il servizio svolto nel corso degli ultimi anni.