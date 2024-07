Polizia municipale, lascia Villareale, Scarpaci neo comandante

Cambio di guardia al Comando Polizia Municipale locale di Valguarnera. L’ex ispettore di Polizia di Stato Rino Scarpaci, in servizio sino a marzo scorso presso il commissariato di Leonforte, in quiescenza per raggiunti limiti di età, è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Valguarnera a decorrere dal 18 luglio. Svolgerà l’incarico a titolo gratuito.

Villareale, una vita nella Polizia locale

Il neo comandante sostituisce il dottor Franco Villareale che aveva presentato per motivi “di opportunità” le dimissioni il 20 giugno scorso, dimissioni che sono state accettate nei giorni scorsi dalla sindaca. Villareale in servizio da parecchi anni presso il Comando locale prima come vigile urbano e poi

come ispettore, aveva negli anni precedenti svolto tale ruolo anche col sindaco precedente.

Le misteriose dimissioni

Non avendo l’Ente nella pianta organica la figura apicale aveva nel corso degli anni ricevuto più volte l’incarico di comandante. Nel febbraio 2022, per sopperire al vuoto d’organico ha ricevuto dalla sindaca Draià l’incarico per un anno, rinnovato il 9 gennaio 2023 con scadenza il 31 dicembre di quest’anno. Ma Villareale per motivi non specificati ha preferito interrompere il rapporto 5 mesi prima della scadenza.