Da Enna a Bruxelles, Davide Vinciprova presenta il progetto europeo “Tutela delle relazioni familiari”

Dopo il grande successo ottenuto in tutta Italia con la campagna di sensibilizzazione, la delegazione nazionale (Uguaglianza Genitoriale e Tutela delle Relazioni Familiari), in attesa di presentare “la carta del diritto all’Uguaglianza Genitoriale e sulla Tutela delle Relazioni Familiari”, composta da Avvocati specializzati di diritto internazionale di famiglia, Psicologi Forensi, Mediatori Familiari e genitori separati tra cui lo scrittore Siciliano Davide Vinciprova, autore del libro “Il Castello di Sabbia” che il 5 luglio 2025 all’evento internazionale del Castello Vinciprova, presso il comune di Pollica (SA), verrà proclamato e riconosciuto ufficialmente come “documento storico dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, Venerdì 25 Aprile 2025 da Enna a Bruxelles, con la collaborazione dell’Associazione Genitori Separati città di Enna, presenterà il primo incontro culturale del progetto europeo.

Durante l’incontro si affronteranno tutte le criticità tra i genitori a discapito dei figli durante la separazione e verranno forniti tutti gli strumenti necessari per ripristinare un sano dialogo tra le parti e di conseguenza garantire ai figli la possibilità di poter vivere entrambe le figure genitoriale durante il proprio percorso di crescita

Per ulteriori dettagli e conoscere le tappe del tour europeo, visita il sito web

https://www.ilcastellodisabbia.it

Luogo: Via Roma , 58, ENNA, ENNA, SICILIA