Valguarnera, sussidio per 350 famiglie a basso reddito

Cinquecento euro in arrivo da settembre dallo Stato per famiglie con Isee fino a 15 mila euro. E’ una carta dedicata alle famiglie con basso reddito che non percepiscono altri sostegni. La carta è stata voluta dal

Governo nazionale per aiutare le famiglie in difficoltà.

Non serve la domanda

I beneficiari della misura non dovranno presentare domanda, i nuclei in possesso dei requisiti richiesti dall’INPS- fa sapere l’assessore al ramo Sara Pecora- saranno automaticamente inseriti dall’ufficio previdenziale che redigerà un primo elenco “provvisorio” che lo invierà ai Comuni, il cui compito

sarà di effettuare il controllo anagrafico, rimandarlo all’ente previdenziale, che provvederà a rimandare l’elenco definitivo. Le carte assegnate al Comune di Valguarnera sono circa 350. Una volta ricevuto

l’elenco definitivo gli uffici manderanno a casa dei nuclei beneficiari la lettera per il ritiro della “carta dedicata a te” all’ufficio postale.

Come si può spendere

È possibile con questa carta acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i “centri estivi” per attività socioeducative rivolte sempre ai minori, di cui il Comune di Valguarnera è stato beneficiato sempre dallo Stato di un contributo pari a 7.500 euro, ma di cui si aspetta ancora il decreto ministeriale e le linee guida, l’assessore ha ribadito che saranno coinvolte varie associazioni locali per l’organizzazione di attività ludico- ricreative adatte a bambini di diverse fasce di età.