Centri estivi, oltre 7 mila euro dalla Regione per Valguarnera

Tra i Comuni beneficiari dei centri estivi, ovverossia delle attività socioeducative a favore dei minori c’è pure il Comune di Valguarnera. La Regione ha infatti stanziato per Valguarnera la somma di euro

7.531,41 euro.

Draià, “colta questa opportunità”

A darne comunicazione la sindaca Draià che afferma: “Siamo stati celeri ad ottenere questo finanziamento e anche quest’anno non abbiamo perso questa opportunità. A breve dopo l’uscita dell’apposito decreto ministeriale avvieremo le procedure.” I centri estivi sono servizi socio-educativi territoriali con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni. I Comuni beneficiari del progetto dovranno attenersi alle linee guida per la gestione in sicurezza delle attività di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.

Le linee guida

“Linee guida- secondo l’assessore regionale- che devono rispondere ad un giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e contestualmente alla necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative”.