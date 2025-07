Provinciale 6 tra Villapriolo e Villarosa, firmato contratto d’appalto per i lavori

di Giacomo Lisacchi

La strada provinciale 6 che collega Villapriolo a Villarosa dopo anni di disagi, attese, e richieste da

parte dell’amministrazione comunale e della popolazione, vede finalmente la luce in fondo al

tunnel. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ieri ha infatti ufficialmente sottoscritto il contratto

d’appalto con la Società CO.GEN.AP srl di San Cataldo, vincitrice dei lavori di risanamento

dell’importante arteria.

Il progetto

Il progetto, del valore complessivo di 1.519.268 euro, prevede misure contro i dissesti idrogeologici nel tratto centrale della strada provinciale, fondamentale via di collegamento con la zona nord della provincia e la frazione di Villapriolo. Alla firma erano presenti il sindaco Francesco Costanza e l’assessore Michelangelo Taravella, entrambi soddisfatti dall’esito positivo del lungo iter burocratico. Dopo un sopralluogo congiunto presso il sito, la CO.GEN.AP ha annunciato l’avvio dei lavori dopo Ferragosto.

Il progetto è stato interamente finanziato dal Libero Consorzio Comunale, grazie alla sinergia tra l’assessore Taravella, il sindaco Costanza e l’allora Commissario Straordinario, Di Fazio. Costanza e Taravella esprimono “soddisfazione per un intervento atteso da tempo che migliorerà la sicurezza in tratto particolarmente critico”. “Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio -dicono-, in particolare ai dirigenti, ing. Grasso e ing. Lumera, al Rup ing. Diliberto con il supporto del geom. Trovato e del responsabile della viabilità, geom. Ragonese. Intanto, parallelamente, con la guida del neo eletto presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, si avvierà, già dalla prossima

settimana, una “pulizia straordinaria” delle arterie provinciali SP 6, SP 93 e SP 127, sperimentando

così nuove forme di collaborazione per garantire sicurezza e viabilità efficiente.