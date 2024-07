Incidente sulla A19 a Enna, chiuso tratto verso Catania

Un incidente stradale tra tre veicoli si è verificato sul tratto di Enna della A19 poco dopo l’uscita della galleria Ferrarelle. Il traffico in direzione di Catania è temporaneamente chiuso al traffico per consentire di prestare soccorso alle vittime e contestualmente permettere agli agenti di Polizia stradale di accertare le cause dello scontro.

Sono 3 i feriti, uno è più grave

Ci sono anche le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno prestato aiuto ai 3 feriti: uno di loro è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

Si esce a Caltanissetta

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Caltanissetta. Il percorso alternativo è costituito dalle SS640, SS626, 117 bis, SS192 con rientro in A19 a Mulinello. Traffico regolare in direzione Palermo.

“Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la A19 nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.