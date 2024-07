Svincoli A19, salta l’apertura ad agosto, forse a settembre

Salta l’apertura degli svicoli della A19 in entrata ed in uscita da Enna che era stata prevista dall’Anas per il 2 di agosto. “Il 2 agosto? E’ impossibile” rivela a ViviEnna un’autorevolissima fonte, per cui i lavori potrebbero concludersi nel mese di settembre, al netto di altri problemi che potrebbero sorgere.

Che interventi sono

Si tratta di interventi per consentire “la prosecuzione del risanamento strutturale delle opere costituenti lo svincolo, che comprendono il viadotto Euno e le rampe dello svincolo stesso”.

L’Odissea dei lavori

Del resto, in questi anni di “inciampi” ne sono accaduti, i lavori sarebbero dovuti già finire negli anni scorsi ma la notizia dello slittamento dell’apertura è un’ulteriore mazzata per l’economia ennese, in particolare la filiera del turismo, fortemente penalizzata da quando dal 7 di maggio sono stati chiusi gli svincoli. Peraltro, lo stesso sindaco di Enna aveva manifestato forti perplessità su questa scelta in un periodo delicato per la stessa città, alla vigilia della stagione calda.

Le ragioni del ritardo

Tra le cause di questo ritardo c’è certamente il caldo: le elevate temperature che, da settimane, stanno stringendo in una morsa la Sicilia hanno rallentato il lavori dei tecnici e degli operai. D’altra parte, nei giorni scorsi lo stesso presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha emesso un’ordinanza, che avrà validità fino al 31 agosto, per bloccare i cantieri, e non solo, nelle giornate torride

I percorsi da Catania ad Enna

Dunque per i veicoli provenienti da Catania ci saranno sempre a disposizione le uscite di Dittaino e Mulinello percorrendo la Statale 192.

Da Enna a Catania

Per i mezzi provenienti da Enna che volessero immettersi sulla A19 in direzione Catania, l’alternativa è imboccare lo svincolo di Mulinello della 192. In sostanza, è lo stesso percorso dei veicoli provenienti da Catania.

Da Palermo a Enna

In merito ai veicoli che percorrono la A19 provenienti da Palermo per entrare a Enna devono uscire allo svicolo di Caltanissetta per poi proseguire verso Enna.

Da Enna a Palermo

Da Enna verso l’autostrada in direzione Palermo, ci sono tre possibilità: la prima è imboccare lo svincolo di Mulinello, prendere la 192 per poi raggiungere lo svincolo di Palermo.

La seconda chance è quella di dirigersi verso Capodarso per poi proseguire a Caltanissetta e da lì imboccare la A19 verso Palermo.

L’ultima possibilità è di recarsi in direzione di Villarosa per poi raggiungere l’autostrada.

I mezzi pesanti avranno come unica alternativa l’opzione Capodarso.