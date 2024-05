Svincoli Enna chiusi, Anas mostra video dei lavori

Finiranno il 2 di agosto i lavori agli svincoli di Enna, chiusi dal 7 di maggio, per consentire “la prosecuzione dei lavori di risanamento strutturale delle opere costituenti lo svincolo, che comprendono il viadotto ‘Euno’ e le rampe dello svincolo stesso”.

Il video dello stato dei lavori

L’Anas ha deciso di pubblicare un video che mostra lo stato dei lavori sulle rampe come se volesse ribadire che gli interventi non stanno subendo rallentamenti. “Saranno disposti doppi turni di lavoro, dimezzando così i tempi di esecuzione delle opere” aveva fatto sapere dall’Anas su input del presidente della Regione alla vigilia della chiusura.

Le preoccupazioni del sindaco

In realtà, la preoccupazione a Enna è elevata e l’ha manifestata il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ha parlato di tempistica infelice, relativamente al periodo scelto per gli interventi, cioè in piena stagione turistica, capace di compromettere i profitti della città. Lo stesso sindaco ha auspicato che i lavori vengano conclusi nel rispetto dei tempi.

I percorsi

Ecco quali sono gli itinerari per entrare ed uscire

Itinerario Catania – Enna (per tutti i mezzi)

1 Percorrere l’A19 sino al km 136,400 – svincolo Dittaino –, proseguire sulla SP 75 sino

all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere

quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.

2 Percorrere l’A19 sino al km 129,200 – svincolo Mulinello –, proseguire sulla SP 7A sino

all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere

quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.



Itinerario Enna – Catania (per tutti i mezzi)

1 Percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino

all’incrocio con la SP 7° e immettersi in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello;



2 Percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino

all’incrocio con la SP 75 e immettersi in autostrada al km 136,400 tramite lo svincolo di Dittaino



3 Per tutti i mezzi provenienti da Enna Alta e Calascibetta: percorrere la SS 121, proseguire in

direzione Leonforte fino all’incrocio con la SP 7A, percorrere la SP 7A e immettersi in autostrada

al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello.



Itinerario Enna – Palermo



1 Mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la SS 121 fino al km

112,400, proseguire lungo la strada comunale e immettersi sull’A19 al km 112,400 tramite la

piazzola “Ferrarelle”;

2 Mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate e mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire lungo la SS 192 sino all’incrocio con la SP 7A e immettersi sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo



3 Mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate e mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta



4 Per tutti i mezzi provenienti da Enna Alta e Calascibetta: percorrere la SS 121,

proseguire in direzione Leonforte fino all’incrocio con la SP 7A, percorrere la SP 7A e immettersi

in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello.



Itinerario Palermo – Enna



1 Percorrere l’A19 sino al km 129,200 – svincolo Mulinello –, proseguire sulla SP 7A sino

all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere

quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.



2 Percorrere l’A19 sino al km 103,500 – svincolo Caltanissetta –, proseguire sulla SS 640 sino

all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla

SS 122 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.