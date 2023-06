Gruppo Avanti per Nissoria sul primo anno di amministrazione Colianni: “unica cosa l’aumento della TARI

Share Facebook

Giovanni Li Volsi per conto del Gruppo di opposizione – Avanti per Nissoria, ha diramato la seguente nota stampa sul primo anno di Amministrazione del Sindaco Colianni:

“A un anno dall’insediamento dell’amministrazione Colianni, è giunto il momento di fare un bilancio del lavoro svolto. Purtroppo, dobbiamo constatare che molte delle promesse fatte in campagna elettorale sono state disattese. L’ordinaria amministrazione, che doveva essere al centro dell’azione amministrativa, sembra essere stata completamente trascurata.

Al contrario, l’unica cosa che sembra essere stata fatta è stata l’aumento della TARI, che colpisce duramente le famiglie e le imprese che già faticano a far fronte alle spese quotidiane. Inoltre, abbiamo visto l’aumento degli stipendi della giunta comunale, una scelta che sembra essere stata fatta a discapito delle esigenze della comunità.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che l’amministrazione comunale non ha ancora portato a termine i progetti lasciati e già finanziati dall’amministrazione Glorioso.

Ci chiediamo perché la nuova amministrazione non abbia fatto nulla per portare a termine questi progetti, che sarebbero stati fondamentali per il nostro territorio. Questa mancanza di attenzione e di impegno dimostra la scarsa capacità dell’attuale amministrazione di lavorare per il bene della comunità.

Chiediamo all’amministrazione Colianni di assumersi le proprie responsabilità e di fare tutto il possibile per portare a termine questi progetti nel più breve tempo possibile.

In conclusione, l’amministrazione Colianni ha deluso le aspettative della comunità.

La mancanza di coerenza tra le promesse e le azioni effettivamente intraprese, è stata l’unica nota di spicco di questi ultimi 12 mesi”.