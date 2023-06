L’allenatore dell’Enna Calcio, Pippo Strano, squalificato per dieci giornate di campionato

Share Facebook

A sorpresa e con grande costernazione l’Enna Calcio ha appreso ieri che l’allenatore Pippo Strano è stato squalificato per dieci giornate di campionato a seguito della sua espulsione al 34’ del primo tempo della gara Enna-Lamezia di domenica scorsa. Una penalizzazione molto pesante e che spinge la dirigenza gialloverde a presentare ricorso urgente. In verità nel corso della gara non ci sono stati episodi tali da giustificare questa pesante sconfitta. Pippo Strano avrà avuto qualche contrasto con il guardalinee o con il quarto uomo, ma non nella misura così penalizzante da assegnargli dieci giornate di squalifica. I dirigenti dell’Enna, conosciute le decisioni del giudice sportivo, si sono messi in modo per preparare un reclamo urgente che possa portare a diminuire la squalifica visto che l’Enna è ancora in corsa per la promozione in serie D. Pippo Strano, interpellato, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, mentre il presidente della società Luigi Stompo ha comunicato che si sta preparando il ricorso da inviare al Giudice Sportivo con procedura d’urgenza. L’Enna domenica gioca a Lamezia Terme con il vantaggio di 3-1, ottenuto nella gara giocata al Gaeta di Enna, punta ad un altro risultato positivo per proseguire in questo difficile cammino verso la promozione in serie D. L’assenza di Pippo Strano è sicuramente penalizzante perché non può gestire la squadra da vicino ma l’allenatore in seconda Salvatore Bertuccio è in grado di prendersi la responsabilità di gestire la squadra in partita. Intanto la nota positiva è sicuramente il rientro di Cocimano, regista e capocannoniere della squadra per cui l’Enna si presenterà a Lamezia nella migliore formazione ed in grado di puntare alla conquista di un risultato utile che le possa far superare il turno.