Kiwanis Enna conferisce premio Euno a prof.Mazzucchelli e pergamene a 70 studenti

Il Kiwanis club di Enna, nel corso di una cerimonia, ha consegnato per l’anno sociale 2022/23 il Premio Euno e le Pergamene “Alfiere”. Si tratta di riconoscimenti indirizzati rispettivamente l’uno ad una personalità del territorio, distintasi per aver dato lustro alla propria provincia natìa in campo umanistico, sportivo, scientifico e nelle arti; gli altri di benemerenza scolastica, consegnati agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità col massimo dei voti. La cerimonia si è svolta alla presenza di una folta platea di soci Kiwaniani, studenti e rispettive famiglie, nonché di autorità civili e militari. Il presidente del Kiwanis Enna Filippo Castoro, ha espresso il proprio compiacimento per l’assegnazione di tali importanti attestazioni: “Il conferimento di questi riconoscimenti- ha dichiarato- rappresenta da sempre l’apogeo dell’anno sociale per il Kiwanis Enna durante il quale il nostro club intende ritagliare e destinare uno spazio alla cultura nonché tributare e riconoscere opportunamente il merito, la preparazione, il sacrificio e il duro lavoro di giovani e adulti del nostro territorio che si sono prodigati per maturare culturalmente e professionalmente, oltre che umanamente come individui.” A ricevere il famoso premio Euno è stata la valguarnerese Chiara Mazzucchelli, titolare di una cattedra presso la University of Central Florida. “La professoressa Mazzucchelli -ha aggiunto Castoro- vanta un corposo ed invidiabile curriculum. Per tale motivo non si è rivelato compito affatto ostico l’individuazione della sua autorevole figura, quest’ultima intesa quale fulgido esempio di tenacia, competenza e costante impegno, mettendo in evidenza il proprio talento, attitudini e qualifiche, nonché rendendo fiera la propria terra natìa e comunità”. Ad essere insigniti di un riconoscimento sono stati anche i circa settanta ragazzi delle scuole di Enna diplomatisi col massimo dei voti al termine dello scorso anno scolastico, i quali hanno ricevuto le apposite Pergamene “Alfiere”, attestato di merito ricevuto a suo tempo anche dalla prof.ssa Mazzucchelli a conclusione del suo percorso di studi. Proprio ai ragazzi la docente ha voluto dedicare il suo premio Euno, augurando loro di portare a compimento le proprie aspirazioni personali e di vita. Anche il Lgt. Governatore della Divisione Sicilia 5 Kiwanis, in rappresentanza del distretto di affiliazione a cui appartiene il sodalizio ennese, l’avvocato Giovanni Cannata, è intervenuto per porgere i propri saluti e congratulazioni ai premiati, plaudendo all’importanza e longevità acquisita dalla manifestazione, da considerarsi ormai patrimonio immateriale del club. Un plauso particolare l’ha dedicato alla professoressa Mazzucchelli per i suoi successi, la sua carriera e il prestigio internazionale conseguito ed ai giovani premiati.

Rino Caltagirone