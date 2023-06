Mariella Bonanno curerà la nuova sede della FLC CGIL di Troina, la cui inaugurazione avverrà oggi pomeriggio, nella sede di via Nazionale.

Già direttore dei servizi generali e amministrativi dell’IISS Ettore Majorana e Don Bosco di Troina, Mariella Bonanno si pone come valido aiuto a quanti orbitano nel mondo della scuola e hanno bisogno di sostegno e tutela.

“L’apertura della sede di Troina, spiega Giuseppe Micciche’, segretario generale della FLC CGIL Enna, rappresenta per me e per la mia organizzazione sindacale un passaggio molto importante e tende a facilitare la vicinanza del sindacato alle lavoratrici e lavoratori della scuola. In un momento in cui cresce la richiesta di maggiore presenza del sindacato, questa scelta ci permette di porre maggiore attenzione al territorio di Troina”.