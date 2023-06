Enna. Partono lavori su stradali provinciali zona nord e sud. Tra queste la Sp 7/A e 7/B

Saranno interessate ben otto strade provinciali ricadenti nei due versanti, nord e sud del territorio, ad interventi di manutenzione straordinaria per migliorarne la transitabilità e la sicurezza. Sono stati, infatti, consegnati alla ditta aggiudicataria, la 3B SRL di Favara i lavori che interesseranno le direttrici stradali comprendenti le Sp n 7/A, 7/B, 10, 39, 10, 96, 109 E 113. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria con la messa in opera anche delle barriere di sicurezza. L’importo complessivo del finanziamento è di circa 3 milioni e 500 mila euro, mentre l’importo contrattuale ammonta a 1 milione d 850 mila euro circa con un ribasso effettuato dalla ditta aggiudicatrice del 32.23 per cento. I lavori, che dovranno concludersi contrattualmente entro il mese di maggio dell’anno prossino, saranno seguiti dall’ingegnere Gaetano Alvano, quale responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori, il geometra Mario Perticaro dell’ufficio tecnico del Libero Consorzio Comunale di Enna. Si tratta di arterie di collegamento di particolare interesse e che necessitano da tempo di una ristrutturazione radicale per consentire la transitabilità in sicurezza. Interessati i due versanti del territorio in particolare gli interventi sulla SP 39, riguarderanno il territorio di Nicosia; mentre i lavori sulle SP 7B e 7A il territorio di Assoro ed ancora la manutenzione sulle SP 96, 109 E 113 riguarderà il territorio di Pietraperzia.