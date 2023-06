Gagliano, hanno giurato i 4 assessori

La giunta è al completo. I quattro assessori, che affiancheranno il sindaco Giuseppe Baldi, hanno ricevuto le deleghe e prestato giuramento. La squadra è giovane e dinamica. Il sindaco, 50 anni, capeggia un gruppo di trentenni e quarantenni laureati, con significative esperienze lavorative. Lui, tra le altre deleghe, riserva per sé: legalità, sicurezza, beni culturali, rapporti con l’Enimed, protezione civile, sanità, polizia municipale, eventi.

Chi sono gli assessori

Il vicesindaco, Graziano Li Calzi, 35 anni, laurea magistrale in Giurisprudenza, lavora nel ruolo amministrativo di una importante azienda sanitaria siciliana. Tra le principali deleghe a lui assegnate: attività produttive, agricoltura, politiche del lavoro, politiche giovanili, bilancio. “Sentiamo forte il peso della responsabilità – ha detto – Lavoreremo con tenacia per realizzare il programma elettorale in un’ottica di condivisione e di ascolto dei cittadini”.

L’unica donna

L’unica donna in giunta è un’insegnante che da parecchi anni opera nel mondo dell’infanzia e della disabilità: Alida Brazzaventre, 47 anni, laureata in Scienze dell’educazione e della formazione. A lei spettano le deleghe all’istruzione, servizi sociali, pari opportunità, disabili, turismo, sport, spettacolo, a cui se ne aggiungono altre. “Approdo in questo gruppo con slancio – ha detto – perché voglio essere esempio di partecipazione per i miei figli e per la mia comunità”.

Il più giovane della squadra

Il più giovane della giunta è Giuseppe La Ferrera, 34 anni, laureato in Scienze e tecnologie agrarie, titolare di una start up che si occupa di riparazione e programmazione di centraline e schede elettroniche, oltre che docente a Leonforte e Caltagirone. Tra le sue deleghe: artigianato, commercio, ecologia, rifiuti, tributi, digitalizzazione, servizio civile, rapporti con il consiglio comunale. “Farò il massimo per ottemperare al meglio l’incarico – ha detto – per servire i cittadini”. A completare la rosa degli assessori, Mario Bisignano, 49 anni, ingegnere informatico, per diversi anni è stato ricercatore all’università di Catania. Lavora come dirigente ingegnere presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione. Tra le sue deleghe: lavori pubblici, trasporti, servizi cimiteriali, politica energetica, verde pubblico. “Metto a disposizione di questa amministrazione la mia vasta esperienza tecnico-amministrativa – ha detto – in particolare per la transazione digitale ed energetica”.

