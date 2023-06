Collezione di pupi di Sicilia in mostra a Enna

La collezione di pupi siciliani di Angelo Sicilia in mostra a Enna a cura dell’associazione Magma. Fino al 4 luglio prossimo, nella sede dell’associazione, (in via Roma 105) sarà possibile apprezzare la collezione della compagnia la Marionettistica popolare siciliana che dal 2008 gestisce il museo dell’Opera dei pupi siciliani delle Madonie a Caltavuturo, che colleziona pupi tradizionali ma anche marionette che raccontano storie di impegno civile, come quelle dedicate a Peppino Impastato, Giovanni Flacone, Paolo Borsellino e Don Pino Puglisi.

I pupi e l’impegno civile

“La scelta, fin dall’inizio, è stata quella di rappresentare tutti i filoni del repertorio dell’opera dei pupi – dice Angelo Sicilia – Ma accanto agli spettacoli tradizionali, della storia dei paladini di Francia, il ciclo arturiano e quello shakespeariano e la scelta di non rappresentare storie banditesche, ho voluto raccontare storie di impegno civile” .

I laboratori creativi

In programma laboratori creativi, l’1 luglio, dalle 16 alle 18 per i bambini e alle 20 per gli adulti; il 3 luglio nel cortile dell’ex Istituto San Michele sede della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Enna, alle 18 in programma Le farse di Nofriu e Virticchiu e alle 20.30 I paladini di Francia, mentre il 4 luglio Colapesce e Don Pino Puglisi. In quella data sarà conferito il premio Magma, dedicato all’impegno civile attraverso l’arte, al puparo Angelo Sicilia