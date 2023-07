Bufera social su pagina del sindaco, scontro tra Siamo Enna e portavoce

E’ scontro per la gestione della pagina social del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro tra il gruppo Siamo Enna ed il portavoce del primo cittadino, Gianfranco Gravina.

“Sindaco blocca i commenti”

Il gruppo Siamo Enna contesta al sindaco di aver bloccato i commenti su un post in merito ad uno spettacolo per la festa della Patrona.

“Dopo avere perso la maggioranza e gli alleati storici, il Sindaco ha totalmente perso la fiducia della città, che aveva dato libero sfogo alle tante lamentele sulla sua pagina istituzionale. Bloccata la possibilità di esprimere un disappunto. Impedito il diritto di critica” spiegano gli esponenti politici di Siamo Enna.

“Bavaglio alla città”

Sig. Sindaco, il rimedio alle lamentele della città non è non ricevere i cittadini e neanche bloccarne i commenti. È ristabilire un rapporto di fiducia che, evidentemente, Lei ha incrinato non solo con gli alleati politici, ma pure con i cittadini. Siamo increduli di tale bavaglio che Lei abbia voluto mettere alla città”.

“Qualche giorno fa ci avete addossato la responsabilità di avere bocciato le iniziative culturali. Notizia falsa. Quella vera è che la Sua maggioranza ha votato contro lo stanziamento per la festa della Madonna. Più allo sbando di così” si legge ancora nella nota

“Alcuni commenti lesivi” replica portavoce

“In qualità di portavoce del Sindaco di Enna che, in considerazione del tenore fortemente lesivo di alcuni commenti al post riportante la locandina dello spettacolo del 2 luglio, al fine di evitare la degenerazione dei commenti, anche a causa degli interventi di esponenti della lista stessa, si è ritenuto opportuno ripubblicare il post stesso limitando i commenti, solo ed esclusivamente per il post in questione” spiega in un documento il portavoce del sindaco, Gianfranco Gravina.

“La pagina Facebook del Sindaco Dipietro, come dall’inizio della sua attività su questo social, continuerà ad essere fonte di informazione e dibattito per i cittadini che in questo strumento hanno sempre trovato un punto di riferimento anche e soprattutto nei momenti più difficili della nostra collettività” aggiunge il portavoce.