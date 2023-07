Travolta da un furgone in Calabria, morta insegnante ennese

Tragedia in Calabria, sulla Statale 106, dove è morta Francesca Rotolo, 45 anni, insegnante originaria di Enna. Secondo una prima ricostruzione, la docente sarebbe scesa poco prima dalla sua auto poi, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, è stata travolta da quel mezzo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi dei soccorritori di tenerla in vita: troppo gravi le lesioni riportate per poter rimanere in vita.

Una storia drammatica

Secondo quanto riporta un giornale di informazione online del Milanese, Malpensa24.it, quella di Francesca era una vita complicata. Fino a poco tempo fa, avrebbe dormito nella sua auto in via Fasinato a Gallarate, con i suoi cani e alcuni libri mentre poco più di un mese fa, sarebbe stata ritrovata in un ospedale nel Basso Veronese.

Era intervenuta un’associazione del posto, gli “Angeli della speranza“, che le aveva dato un tetto per qualche notte. Poi i volontari veneti l’avevano riaccompagnata a Gallarate per recuperare la sua auto sotto custodia. Anche l’associazione CasaRinghio, realtà di Busto Arsizio attiva nel sociale, si era resa disponibile a dare una mano alla donna. (foto da malpensa24.it)