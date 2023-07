Teatro e poesia, al via il premio Città di Leonforte che festeggia i suoi 40 anni

Al via tra teatro, narrativa e poesia la quarantesima edizione del “Premio Città di Leonforte”. La manifestazione culturale ha il patrocinio del comune di Leonforte.

Il bando

Il bando ed il forum di partecipazione alle tre sezioni, teatro, narrativa e poesia è già online e scaricabile dal sito del comune www.comune.leonforte.en.it/premio . Le istanze di partecipazione vanno presentate entro le 12:00 del 24 luglio per la sezione teatro ed entro le 12:00 del 6 agosto per le sezioni narrativa e poesia.

Location nel centro storico

Le ambientazioni scelte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Li Volsi, per gli eventi della sezione teatro del Premio città di Leonforte che ha la direzione artistica di Sandro Rossino e l’organizzazione tecnica di Andrea Favazza, saranno quelle del centro storico, caratterizzato dal giallo della pietra arenaria, per dare al pubblico la possibilità di conoscere la storia della cittadina dei Branciforti facendone rivivere i luoghi che vanno dalla rotonda Piazza Margherita al Palazzo dei Principi Branciforti, dal Piano dell’Immacolata antistante la Cappella privata del Principe, agli slarghi e le viuzze del centro storico, che attraverso via sott’arco svelano l’antica piazza del mercato antistante la fontana monumentale della Granfonte.

A collaborare alla manifestazione per la sezione teatro ci saranno anche la “Federazione Italiana Teatro Amatori- Fita events 3.0”, l’Unità Pastorale Maria SS. Annunziata – San Giuseppe – San Giovanni Battista – Santo Stefano diretta dal parroco Filippo Rubulotta, ed altri movimenti culturali sono pronti ad aggiungersi.

La giuria

Le 3 compagnie che accederanno alla finale del Premio “Città di Leonforte” saranno selezionate da una giuria composta da esperti del settore che visionerà i video delle opere proposte e verranno, inoltre selezionate 2 “opere meritevoli”, per sostituire, in caso di impossibilità incorsa, una delle finaliste a pieno titolo. Ancora, saranno selezionate 2 “opere menzione speciale – Teatro Popolare” tra quelle partecipanti che rappresenteranno le loro opere durante la manifestazione ma non in concorso.

Le serate

Dopo la selezione , nella serata -evento di giorno 10 agosto, saranno resi noti i nomi dei finalisti e annunciato il cartellone di tre serate con le date degli spettacoli finalisti. Le compagnie si esibiranno davanti ad una giuria tecnica ed alla giuria popolare composta dal pubblico. Nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per domenica 10 settembre 2023 alle 20.30 verranno consegnati i riconoscimenti del “premio città di Leonforte” per miglior Spettacolo; gradimento del pubblico; migliore regia; migliore attrice; migliore attore; miglior attore non protagonista; miglior allestimento