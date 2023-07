Chiusura svincolo Enna, l’Odissea degli automobilisti per rifornirsi di Gpl

Tra i tanti disagi generati dalla chiusura dello svincolo autostradale Enna-A19 all’utenza, vi è anche quello di non consentire agli automobilisti di raggiungere le aree di servizio Sacchitello per rifornire di GPL le proprie auto. Com’è noto, infatti, l’unica stazione di servizio della zona in cui si può acquistare questo tipo di carburante si trova nelle due aree di servizio di Sacchitello (nord CT/PA e sud PA/CT).

L’Odissea per chi deve rifornirsi di Gpl

Pertanto, l’automobilista che ha necessità di fare rifornimento deve fare ingresso nella Statale 192, entrare in autostrada dallo svincolo Mulinello e ritornare indietro in direzione CT-PA per raggiungere l’area di servizio Sacchitello nord.

Manca sottopasso come a Gelso bianco

In questo curioso girotondo non è ipotizzabile transitare da un’area di servizio all’altra di Sacchitello, come invece avviene per quella di Gelso bianco, per assenza di un idoneo sottopassaggio. Quando ciò avviene lungo la stradina che costeggia il retro ingresso di Sacchitello sud, nel tentativo di ridurre tempo e distanza, l’automobilista rischia puntualmente di essere multato dalla Polizia Stradale che, giustamente, ne contesta la violazione del divieto d’accesso regolarmente presente con segnaletica verticale.

Il rischio delle multe

Al danno da disservizio che gli utenti automobilisti ricevono dal protrarsi dei citati lavori in corso di svolgimento a cura dell’ANAS, si aggiunge quindi anche la beffa di dover pagare una multa.

E’ arrivato il momento di comprendere se non ricorrano le condizioni per chiedere all’ANAS, nella qualità di concessionaria del servizio autostradale il rispetto di standard qualitativi ed economici nonché degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi richiesti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, atteso che è fatto obbligo alle amministrazioni e ai concessionari di definire i parametri qualitativi nell’erogazione dei servizi pubblici, al fine di assicurare ai viaggiatori e utenti dei servizi autostradali, il diritto al rispetto e all’osservanza degli standard fissati.

Massimo Greco