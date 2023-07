Medico di Calascibetta muore, donati gli organi, salvate 5 persone

Ha dedicato la sua vita alla famiglia e ai pazienti che curava giornalmente con amore e dedizione. E’ il ricordo di tanti xibetani che conoscevano Anna Maria Zoccolo, 54 anni appena compiuti, per circa un ventennio Direttore sanitario della clinica Eurodial in San Gregorio e negli ultimi due anni medico nefrologo all’ospedale di Acireale, morta la settimana scorsa, in un nosocomio milanese, a seguito di una emorragia celebrale.

Organi trapiantati a 5 pazienti

Anche dopo la sua scomparsa, Anna Maria sarà ricordata per un gesto di grande umanità: la donazione di alcuni organi, nello specifico reni, fegato e cornee, che sono stati trapiantati su cinque pazienti del Nord Italia. La dottoressa Zoccolo, infatti, era una donatrice e, in osservanza alle indicazioni che aveva lasciato scritto, dopo la morte celebrale sono stati prelevati alcuni suoi organi che consentiranno a diversi pazienti di avere una vita “nuova”.

Il ricovero a Milano

Come tanti meridionali, Anna Maria Zoccolo aveva optato Milano per un delicato intervento al cuore. Tutto sembrava essere andato bene, ma il giorno dopo una emorragia celebrale ha messo fine ai sogni del medico siciliano. Un viaggio della speranze che, questa volta, si è trasformato in tragedia lasciando attoniti i cittadini della sua Calascibetta.

Il commento dell’assessore Volo

Il gesto nobile di Anna Maria Zoccolo, ovvero quello di avere deciso di donare gli organi, non è passato inosservato. Ad intervenire, nei giorni scorsi, è stato anche l’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, che commentando la notizia del trapianto degli organi, ha detto: “Atto di grande generosità di una dottoressa siciliana che deve essere da stimolo affinché la cultura della donazione degli organi si diffonda sempre di più nella nostra regione”.

L’assessore Volo ha poi aggiunto: “Il dolore e la commozione per la scomparsa della dottoressa si uniscono a un senso di profonda gratitudine per la sua scelta. E’ un gesto che giunge da chi, per la sua professione, toccava con mano ogni giorno l’importanza della donazione degli organi per salvare vite”. Anna Maria, tumulata nel cimitero di Calascibetta dopo i funerali celebrati ad Aci Bonaccorso, paese dove viveva da anni, sarà ricordata, nella Calascibetta che le ha dato i natali, domani 8 luglio, con una messa in suffragio che sarà celebrata, alle 19:30, nella chiesa Maria Santissima del Carmelo.

Francesco Librizzi