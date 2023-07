Come promuovere l’economia, istituzioni ed imprese ad Assoro

“Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale”. L’evento avrà luogo domenica alle ore 18 presso l’atrio del Palazzo Municipale. “Si tratta di un’iniziativa che mira a trasformare la comunità attraverso lo sviluppo culturale, turistico ed economico” spiegano dal Comune di Assoro.

I partecipanti

Accanto al sindaco Antonio Licciardo saranno presenti diversi ospiti tra cui il deputato all’Assemblea regionale siciliana, Fabio Venezia, il presidente dei Borghi più belli d’Italia Michelangelo Giansiracusa e il

presidente nazionale delle Pro Loco, insieme ad altre autorità legate alle realtà imprenditoriali locali.

Il logo di Assoro

L’ iniziativa partirà con la presentazione del logo del nuovo brand del Comune di Assoro. “La presentazione del progetto sarà un’importante occasione per fornire dettagli e obiettivi di questa iniziativa che certamente coinvolgerà il settore economico e commerciale, stimolando la

crescita e l’occupazione nella zona. Sarà l’opportunità per discutere delle potenzialità di crescita della

comunità di Assoro e di come questa iniziativa possa contribuire al suo sviluppo sostenibile” spiegano dalla giunta di Assoro.