Incendio aeroporto di Catania, voli sospesi, danni al turismo ennese

L’incendio all’aeroporto di Catania e la conseguente sospensione dei voli da e per Catania fino al 19 luglio sta creando danni alla filiera del turismo ennese. Molti albergatori sono alle prese con il problema delle prenotazioni dei clienti che sarebbero dovuti già arrivare nella giornata di oggi.

L’incertezza degli albergatori dell’Ennese

“Non sappiamo ancora cosa fare” racconta il titolare di un albergo di Piazza Armerina che ha delle camere prenotate a partire dalle 15 di oggi. Per chi, dal Nord Italia, aveva deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia, con tappa anche nell’Ennese, in particolare nella zona di Piazza Armerina, per visitare la Villa del Casale, o a Morgantina, Sperlinga, ed ancora il castello di Lombardia fino ai borghi più caratteristici della provincia, tra i fiori all’occhiello dell’isola, il rischio di una vacanza a metà o addirittura cancellata è alto.

I danni per la filiera turistica

Le conseguenze per gli albergatori, ristoratori, titolari di agenzie di noleggio di auto o scooter e di attività commerciali generiche rischiano di essere davvero importanti. Del resto, il grosso degli affari, per chi vive di turismo, si concretizza in questo periodo.

Il rientro dei siciliani ad Enna

C’è, però, un altro problema, quello del rientro, per le vacanze estive, dei siciliani originari di Enna. Tante le famiglie che attendono il ritorno dei congiunti, specie ragazzi che studiano nel Nord Italia ma ci sono anche quelli che lavorano fuori dall’isola. “Vedremo dove saranno dirottati i voli, in qualche modo dobbiamo organizzarci” racconta una donna ennese in attesa del rientro del figlio da Milano, dove studia Economia.

Inchiesta aperta a Catania

Un fascicolo senza indagati il cosiddetto modello 45 è stato aperto dalla procura di Catania dopo il rogo che ha interessato l’aeroporto di Catania. Ipotizzati i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la procura guidata da Carmelo Zuccaro bisogna anche indagare perché a rischio vi è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Al momento non risultano danni alle persone.