SM Expo CT: da Catania è tutto… a voi Palermo!

Chiusa la prima tappa dell’Expo di Sicilia Motori, nuovo appuntamento a Palermo da venerdì 21 a domenica 23

Si è chiusa con un positivo bilancio la prima edizione di SM Expo CT ospitata sul piazzale antistante “Le Ciminiere” da venerdì a domenica. Come facilmente prevedibile, l’attenzione massima del pubblico è stata rivolta alle anteprime nazionali di Fiat, 600e e Topolino, che hanno catalizzato la curiosità anche di giovanissimi “automobilisti” (la minicar elettrica si può guidare dai 14 anni). Non meno intensa l’attività di hostess e venditori sugli stand degli altri brand presenti: Abarth (500e), Alfa Romeo (Tonale), Fiat (600e e Topolino) e Jeep (Avenger e Grand Cherokee) insieme alla concessionaria Nuova Sport Car e Dacia con la Sandero in allestimento Extreme (Autovia Puglisi), mentre Ford ha mostrato con Virauto la Mustang Mach-E e la Puma in allestimento ST-Line. Maserati ha puntato sulla Grecale GT ibrida insieme a Cronos, Nissan – in collaborazione con Comer Sud – la Ariya 100% elettrica. Infine, tra le due ruote, Peugeot Motocycle ha esposto le novità Tweet FL e XP-400. L’ultima mattina è stata caratterizzata dai raduni del club Maseratisti Siciliani che con i loro esemplari, classici e moderni, hanno fatto da cornice alla Grecale in allestimento GT e motorizzazione mild-hybrid. Insieme ai “Maseratisti” sono tornati gli “Alfisti” del Club Catania con ulteriori esemplari rari se non unici in aggiunta a quelli visti nelle prime due giornate. Numerosa è stata anche la rappresentanza del club Abarth Trinacria), apprezzata dagli appassionati la qualificata presenza dei veicoli d’epoca del club CT1.

“Ringrazio la città di Catania che ci ha accolto a braccia aperte rispondendo al nostro invito cosi come gli espositori che ci hanno dato fiducia – dice Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori organizzatore dell’evento – è stata un’edizione sperimentale che ha dovuto fare i conti anche con il caldo record, ma nonostante questo chiudiamo con soddisfazione. Abbiamo tratto elementi importanti per la prossima edizione per la quale diamo appuntamento all’ultimo week-end di giugno 2024. Torniamo a Palermo, carichi di entusiasmo, e pronti per la seconda tappa di SM Expo”.

L’ultima sera applaudita esibizione di Gino Astorina e Massimo Spata che ha seguito quella di sabato di Carmelo Caccamo con il suo personaggio della “Signora Santina”. SM Expo sarà di scena a Palermo in viale Regina Elena a Mondello-Valdesi da venerdì 21 a domenica 23 e dai brand presenti a Catania si aggiungerà Koelliker con la Microlino (che sarà possibile provare) e l’altra anteprima nazionale Hyundai Kona. Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO PA ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo. Media partner sono l’agenzia di stampa Italpress e il quotidiano “Il Giornale di Sicilia” insieme all’emittente televisiva TGS e radiofonica RGS.