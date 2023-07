Transizione ecologica e digitale, a rischio i finanziamenti

I segretari generali provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del nisseno Rosanna Moncada

(Cgil Caltanissetta), Emanuele Gallo (Cisl Ag-CL-EN) e Salvatore Guttilla (coordinatore Uil di Caltanissetta)

lanciano l’allarme: “sono a rischio i finanziamenti per i comuni dell’area funzionale urbana (Fua) di

Caltanissetta”. Della Fua Caltanissetta fanno parte i comuni: Caltanissetta (capofila), Delia, Enna, San

Cataldo, Santa Caterina di Villarmosa, Serradifalco e Sommatino. I finanziamenti di cui parlano i tre

sindacalisti sono quelli previsti nel ciclo 2021-2027 dei fondi europei per lo sviluppo regionale per le aree

funzionali urbane (Fua). A quella di Caltanissetta, Fua di medio rango, sono destinati 200 milioni di euro.

Fondi per lo sviluppo

L’erogazione di questi finanziamenti è subordinata all’elaborazione di una strategia di sviluppo territoriale in risposta a tre sfide: competitività, attrattività e vivibilità, transizione ecologica e digitale. Questa strategia, la Fua Caltanissetta avrebbe dovuto presentarla entro il 30 giugno all’Autorità di Gestione (AdG), che è il Dipartimento della programmazione della Regione siciliana. Ma non ce l’ha fatta ed ha chiesto una proroga al 31 luglio. Al momento non c’è il provvedimento formale dell’AdG di concessione della proroga richiesta. I dirigenti delle tre organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil del nisseno temono che neppure entro il 31 luglio la strategia di sviluppo sarà già definita perché “non tutti i comuni i comuni aderenti l’hanno rispettato, accusando un pericoloso ritardo”.

Occupazione in gioco per i sindacati

Tutto questo per Moncada, Gallo e Guttilla non è accettabile perché “in gioco ci sono investimenti ed occupazione”. I tre sindcalisti mettono in risalto l’effetto che può avere sui cittadini che “rischiano di pagare cara l’inefficienza della macchina pubblica”. Confidano in questa strategia per “invertire un trend negativo che si specchia nel declino demografico e nella desertificazione di intere regionali causate dall’abbandono della propria terra”. Si dichiarano disponibili a collaborare per scongiurare il pericolo di una mancato avvio della Fua della Sicilia centrale che “fino ad oggi ha incorporato entusiasmo,

ritardi e schermaglie politiche”. Alla causa della Fua Sicilia centrale, affermano tutti e tre i dirigenti

sindacali, “ritardi e schermaglie non servono proprio”.

Silvano Privitera