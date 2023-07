Lavori alla rete idrica, ancora disagi nei Comuni, “famiglie in difficoltà”

Non sono finiti i disagi nei 12 Comuni dell’Ennese dove dal 19 luglio è stata sospesa l’erogazione dell’acqua per via dei lavori alla rete idrica programmati da Siciliacque. L’interruzione, secondo quanto riferito in una nota di AcquaEnna, sarebbe dovuta concretizzarsi “dalle 8 del 19 luglio e per le successive 48 ore circa” ma in diversi Comuni si segnala ancora carenza idrica.

Problemi a Valguarnera

Il consigliere comunale di Valguarnera, Angelo Bruno, dopo aver raccolto le lamentele dei residenti, ha scritto alla sindaca.

“Ho ritenuto giusto scrivere una pec al sindaco. Mi auguro che il problema acqua, che ormai metterà giorni, in difficoltà le famiglie della nostra città si possa risolvere al più presto. In ogni caso, vanno attivate tutta una serie di iniziative per aiutare i cittadini, fino a quando il problema non sarà definitivamente risolto” sostiene il consigliere comunale.

Disagi a Piazza Armerina

Di problemi analoghi ce ne sono anche a Piazza Armerina dove si registrano carenze nell’erogazione dell’acqua, creando notevoli disagi per chi ha in casa anziani, bambini e soprattutto persone fragili. Molti temono che le scorte nei serbatoi possano esaurirsi da un momento all’altro.

L’intervento del presidente Ati

Nei giorni scorsi, il sindaco di Piazza Armerina, nelle vesti di presidente dell’Ati Enna aveva scritto a Siciliacque chiedendo lo stop temporaneo ai lavori in virtù dell’emergenza caldo che sta stritolando l’intera Sicilia.

“Nell’eventualità di danni arrecati dalla mancanza della risorsa idrica, si avverte che questa struttura metterà in atto ogni azione a tutela dell’interesse del territorio e della cittadinanza interessata” aveva detto in un documento Cammarata.

I Comuni interessati al lavori

Gli altri Comuni interessati ai lavori alla condotta idrica sono: Enna, Assoro, Enna, Aidone,, Barrafranca, Calascibetta, Gagliano, Leonforte, Nissoria, Villarosa.

La situazione ad Enna è ok

“Ad Enna l’acqua è in distribuzione” fanno sapere dal Comune di Enna.

Dove sono i lavori

Gli interventi sono stati pianificati in contrada Valle Degli Ulivi, nel comune di Troina; in contrada Lavandaio, ad Agira; in contrata Pianetti, a Leonforte; in contrada Anime Sante, ad Enna; in contrada Salvatorello, ad Enna.