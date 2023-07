Carenza d’acqua, mezza Valguarnera a secco, la furia della sindaca, “portate autobotti”

Nonostante la fine dei lavori alla condotta idrica, iniziati il 19 luglio e pianificati da Siciliacque, a Valguarnera in alcune zone della città manca l’acqua.

Le zone senza acqua

Tra le aree della città più in difficoltà ci sono la zona Vasca, quella in prossimità di via Sant’Elena ed ancora in via Verga, via Montale e via Montegrappa.

Residenti si rifornisce con i bidoni

Per sopperire alla carenza idrica che è esasperata dalle elevate temperature di questi giorni, capaci di trasformare la Sicilia ed l’Ennese in una sorta di girone dantesco, il Comune di Valguarnera si è rivolto ai privati per rifornire di acqua gli utenti, alcuni dei quali preoccupati perché in casa ci sono anziani e fragili.

La furia della sindaca

La sindaca, Francesca Draià, ha perso la pazienza e così ha annunciato l’invio di una pec, indirizzata all’Ati, ad AcquaEnna ed al prefetto, chiedendo ad AcquaEnna di portare le autobotti al fine di soddisfare le esigenze dei residenti che vivono nella aree rimasta a secco d’acqua. A meno che la situazione non migliori nelle prossime ore.

L’incontro con Ati

Inoltre, la sindaca ha già fatto sapere di volere una riunione dell’Ati per parlare dell’emergenza idrica con gli altri primi cittadini dell’Ennese.

La richiesta del sindaco di Assoro ad AcquaEnna

Nelle ore scorse, il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, in virtù dei problemi nell’erogazione dell’acqua, ha scritto ad AcquaEnna chiedendo “una verifica e il monitoraggio delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua presenti nel territorio comunale”.

I disagi idrici

Il capo dell’amministrazione di Assoro suggerisce un sopralluogo con professionisti geologi e ingegneri

presso le strutture utilizzate per la captazione e la distribuzione delle acque, “al fine di determinare le cause dei disservizi che nel periodo estivo creano disagi alla comunità assorina”.

Acqua a singhiozzo

“Dallo scorso anno infatti che l’intera area di espansione – ribadisce il sindaco – per l’intero periodo estivo è soggetta alla interruzione del servizio idrico tra le ore 20 di sera e le ore 7 del mattino”.

Rino Caltagirone