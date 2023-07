Crisi idrica, sindaco Assoro ad AcquaEnna “faccia verifiche sulla rete”

I lavori alla condotta idrica, pianificati da Siciliacque, hanno lasciato a secco per circa 48 ore 12 Comuni. Il problema della tenuta della rete esiste, in passato le amministrazioni hanno dovuto fronteggiare l’emergenza idrica, con disagi enormi per le comunità, specie in contesti dove vi sono persone fragili, tra cui le case di riposo, tanto per citarne una.

Il sindaco di Assoro scrive ad AcquaEnna

Il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, ha scritto ad AcquaEnna, società consortile che per 30 anni si è aggiudicata la gara per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) dei comuni ennesi, chiedendo “la verifica e il monitoraggio delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua presenti nel territorio comunale” scrive il capo dell’amministrazione di Assoro.

Il sopralluogo

Antonio Licciardo ha richiesto un sopralluogo con professionisti geologi e ingegneri nelle strutture utilizzate “per la captazione e la distribuzione delle acque, al fine di determinare le cause dei disservizi che nel periodo estivo creano disagi alla comunità assorina” dice il sindaco.

“È già dallo scorso anno infatti che l’intera area di espansione, ribadisce il sindaco, per l’intero periodo estivo è soggetta alla interruzione del servizio idrico tra le ore 20 di sera e le ore 7 del mattino.

“È responsabilità dell’amministrazione comunale – ha affermato ieri il vicesindaco Paola Giunta – assicurare che i cittadini abbiano accesso a un servizio idrico di qualità, che sia affidabile e costante e, per garantire tali bisogni, la nuova Amministrazione seguirà da vicino tutte le fasi della verifica”