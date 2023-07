Palio dei Normanni, 300 mila euro dalla Regione

“Dalla Regione sono in arrivo 300 mila euro per la realizzazione del Palio dei Normanni, da tempo inserito fra i Grandi Eventi della Regione siciliana. Ringraziamo i nostri punti di riferimento alla Regione, perché Fratelli d’Italia conferma il suo impegno anche nel cuore della Sicilia”. Lo ha detto il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Giorgio Galletta.

L’origine del Palio e la conquista dei Normanni

La manifestazione prende spunto dalla liberazione della Sicilia dai Saraceni operata dai Normanni, in quel periodo sotto il comando di Ruggero I di Sicilia. Nel 1061, l’isola venne conquistata dai Normanni, arrivati dopo lo sbarco a Messina, agevolato dal fratelli di Ruggero, Roberto il Guiscardo, e dall’emiro arabo di Siracusa Ibn al Thumna.

La rievocazione storica

“E’ la più grande rievocazione storica in abiti medievali del Sud d’Italia – fa eco Roberto Velardita, commissario locale e il gruppo consiliare armerino –. Il nostro sindaco ha seguito personalmente i lavori parlamentari all’Ars e ci associamo alle parole del segretario Galletta nel dire grazie in primis al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia e al nostro assessore regionale Elena Pagana, che sin dal primo istante si sono impegnati a far sì che l’Ars stanziasse le somme per il Palio”.

“Infine, una menzione merita pure l’onorevole Luisa Lantieri, che ha condiviso la nostra proposta prevedendo un ulteriore somma per garantire i festeggiamenti della nostra Santa patrona, Maria SS delle Vittorie, ed avviare i lavori per la realizzazione dell’arena del Palio” conclude Galletta.