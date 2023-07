Caldo, lago di Pergusa a secco, “pulire i canaloni per far arrivare acqua piovana”

Diventa sempre più basso il livello dell’acqua del lago di Pergusa, uno dei simboli del territorio ennese. Le elevate temperature, che si sono innalzate negli ultimi anni, per via dei cambiamenti climatici, hanno causato questo fenomeno. Il gruppo consiliare Moderati per Enna lancia l’allarme sulla situazione che sta interessando il lago.

La situazione difficile del lago di Pergusa

“Il cambiamento climatico, il surriscaldamento della Terra e dunque l’innalzamento delle temperature a cui abbiamo assistito in questi giorni, sfiorando più volte i 45 gradi, associate alla totale assenza di azioni concrete atte a preservare il giusto livello dell’acqua nel lago di Pergusa, hanno determinato la situazione che è sotto gli occhi di tutti e cioè il prosciugamento dell’importante bacino lacustre” spiegano Paolo Gargaglione, Giusy Macaluso, Gaetana Palermo e Michele Baldi.

Disastro ambientale

I tre consiglieri comunali di Moderati per Enna paventano un disastro ambientale se non si interverrà immediatamente. “Il drammatico abbassamento del livello dell’acqua, registrato – spiegano i 4 consiglieri – nelle ultime settimane, ci preoccupa abbastanza ed è per tale ragione che chiediamo agli enti preposti di intervenire immediatamente, affinché si possa arrestare quello che non si può altrimenti definire come disastro ambientale, in un’area che è stata peraltro individuata come (ZPS) Zona di Protezione Speciale”.

I rimedi per evitare lo scempio

“Della questione investiremo l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente Pagana ed il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Di Fazio, mentre rispetto alle competenze che ricadono in capo al Comune, noi come gruppo consiliare cercheremo di fare la nostra parte, individuando le risorse necessarie per la pulitura dei canaloni, che si trovano attorno alla conca pergusina, e che per le condizioni in cui versano non consentono di fare affluire le acque piovane nel lago” concludono i 4 consiglieri.