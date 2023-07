Esclusa dall’esame per il Tfa ad Enna, candidata ammessa dal Tar

Era stata prima ammessa alla seconda prova scritta per l’ammissione alla Scuola di specializzazione per il Tirocinio formativo attivo (TFA sostegno) in corso all’Università Kore di Enna salvo poi essere esclusa a seguito della correzione di uno dei quesiti.

Il ricorso al Tar e l’ammissione alla prova

La candidata, assistita dall’avvocato Ubaldo Musarra, ha presentato un ricorso al Tar di Catania poco dopo la sua esclusione, avvenuta il 18 giugno, ed il pronunciamento dei giudici del Tribunale amministrativo è stato a lei favorevole, per cui è stata ammessa alla prova che si è tenuta nella giornata di ieri.

La tesi della difesa della candidata

“Lo scrivente avvocato ha censurato, dinnanzi al Tar di Catania, l’operato dell’Ateneo il quale, considerata l’ambiguità di 2 risposte relative ad un quesito che ne prevedeva 5, ha provveduto ad annullare la domanda ed attribuire il punteggio di 0,5 punti a tutti i candidati, a prescindere da cosa e se avessero risposto, violando la par condicio tra i candidati” fa sapere in una nota l’avvocato Musarra.