Odissea per ennese, malore a Modica, la Tac non funziona ed 8 ore di attesa per farla a Scicli

Una vera Odissea per una famiglia ennese in vacanza a Marina di Modica, nel Ragusano. Uno dei componenti del nucleo familiari, intorno alle 2 di questa notte, ha avvertito un malore, per cui i parenti hanno provveduto ad accompagnarlo alla Guardia medica.

Il trasferimento in ospedale

Si è compreso che avrebbe avuto bisogno di accertamenti più approfonditi per velare l’origine di quel malessere e così è stato disposto il suo trasferimento in ospedale, a Modica, con un’ambulanza. E’ rimasto nella struttura fino alle 8 del mattino, sottoposto alle cure, poi i medici, secondo quanto emerso nella ricostruzione dei familiari, hanno deciso di sottoporlo ad una Tac.

“Tac non funziona”

“Solo che la Tac nell’ospedale di Modica non funziona” racconta uno dei parenti del paziente di Enna. A quel punto, si è pensato di trasferirlo nella struttura sanitaria di Scicli “ma ci è arrivato alle 15 perché non era disponibile un’ambulanza per accompagnarlo da Modica a Scicli”.

Per fortuna, l’uomo l’ha scampata, i medici, al termine della Tac, lo hanno dimesso. “E’ stata una esperienza allucinante, abbiamo toccato con mano una carenza strutturale davvero importante” conclude il parente.