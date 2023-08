Enna, sì del Consiglio ad aumento ore lavoro per i dipendenti, via libera al parco urbano

Il Consiglio comunale di Enna, presieduto da Paolo Gargaglione, ha votato gli assestamenti di bilancio che hanno prodotto alcuni risultati. Tra questi l’emendamento, presentato dall’opposizione, per un importo di 190 mila euro destinato all’aumento di sei ore di lavoro per i dipendenti comunali.

La soddisfazione dell’Ugl

“Questo è un primo segnale positivo che sicuramente vedrà l’Amministrazione continuare il percorso per raggiungere definitivamente le trentasei ore a tutti i dipendenti. La nostra soddisfazione va a al consigliere Cardaci che ha voluto presentare l’emendamento e a tutti i consiglieri presenti che lo hanno votato, nonché al sindaco che da sempre è stato sensibile su questi lavoratori” spiegano Maddalena Cesare, segretario provinciale Autonomie locali, il vicesegretario aggiunto Mario Mingrino ed il vice segretario generale UTL Salvo Di Mattia.

Il parco urbano ad Enna bassa

Si è anche votato per la realizzazione di altre opere, tra cui la progettazione del parco urbano, destinato a cucire il tessuto urbano tra i diversi complessi residenziali e la sede universitaria, il cofinanziamento per il Centro antiviolenza per donne e bambini, l’efficientemento energetico degli edifici comunali, la manutenzione della bambinopoli, gli interventi di Protezione civile alle pendici del Belvedere, la ristrutturazione della palestra scuola S. Chiara, l’acquisto degli arredi struttura via Paolo Lo Manto, il monitoraggio costone roccioso Pisciotto e l’adeguamento impianto semaforico quadrivio Via Libertà.

Il Fua di Caltanissetta

Tra i punti all’ordine del giorno, c’era anche l’adesione di Enna all’ atto costitutivo unione dei Comuni area urbana funzionale “Fua Caltanissetta. Durante il dibattito sono emersi dubbi sulla disponibilità delle risorse finanziarie ma un altro elemento di valutazione politica è stata la sola presenza di Enna nel FUA Caltanissetta. Va detto che la composizione dell’unione è stata di fatto decisa dalla Regione.