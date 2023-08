Pedina la ex moglie, stalker arrestato dalla polizia

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo di Leonforte, indagato per il reato di stalking ai danni dell’ex moglie. Come disposto dal gip di Enna, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari dopo che aveva avuto il divieto di avvicinamento alla vittima nel maggio scorso.

Ha pedinato la ex moglie

Le condotte persecutorie dell’arrestato sono culminate lo scorso 31 luglio quando ha raggiunto la ex moglie che era in compagnia di alcuni amici. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni hanno confermato l’accaduto.

Il provvedimento del gip di Enna

A fronte di ciò, la Procura di Enna ha immediatamente chiesto l’aggravamento della misura in atto al Giudice per le Indagini Preliminari il quale ha disposto i domiciliari a carico del presunto stalker, avvisandolo che, in caso di trasgressione, la misura potrà essere sostituita con quella della custodia in carcere.

“Il Questore della Provincia di Enna ha espresso massima soddisfazione – spiegano dalla Questura di Enna – per l’esito dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Enna, che giunge appena qualche giorno dopo l’esecuzione di un analogo provvedimento restrittivo di altro soggetto ritenuto pericoloso, chiedendo ancora una volta alle vittime di reati così odiosi di denunciarli prima possibile in Questura, in modo da consentire agli investigatori di procedere tempestivamente ed assicurare una tempestiva tutela”