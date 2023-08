Abusi sessuali su una disabile, 9 indagati ad Enna, violenze nonostante fosse incinta

La Procura di Enna ha iscritto nel registro degli indagati 9 persone, accusate di violenza sessuale ai danni di una donna con disabilità psichica. E’ quanto riportato dal quotidiano La Sicilia in merito a questa drammatica storia accaduta in un Comune dell’Ennese, iniziata nel 2022 e protrattasi fino a qualche mese se.

Le visite a casa della disabile

Secondo una prima ricostruzione, i 9 presunti violentatori si sarebbero quasi sempre presentati nell’abitazione della vittima, riuscendo a convincerla a recarsi con loro in luoghi più “riservati” dove consumare i rapporti sessuali. Alla donna, stando sempre alla tesi dell’accusa, avrebbero, di tanto in tanto, dato dei regali o delle piccole somme di denaro.

La donna rimasta incinta

A quanto pare, la disabile sarebbe pure rimasta incinta, nonostante lo stato di gravidanza quegli uomini avrebbero continuato ad importunarla, del resto considerate le condizioni psichiche della vittima, aggiunte a quelle economiche in quanto non se la passa per niente bene, non avrebbero avuto alcun ostacolo ad approfittare di lei. Non è ancora chiaro se i familiari o gli amici fossero all’oscuro di questa situazione, è altrettanto vero, però, che si tratta di una ipotesi accusatoria.

Il profilo degli indagati

La donna, nel corso delle indagini, avrebbe fornito la sua versione dei fatti, nel corso di un incidente probatorio, per poi essere trasferita in un luogo sicuro. In merito al profilo degli indagati, ci sarebbero operai, un commerciante e dei pensionati, infine un uomo con precedenti per violenza sessuale a carico di un altro disabile.